Honda Integra Type R - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Honda en Acura halen de modelnaam Integra weer van stal voor een nieuw model . De laatste auto die de naam mocht dragen was deze Honda Integra, die in Amerika als Acura RSX door het leven ging. We hebben meteen de heftigste versie te pakken!

De vierde generatie van de Integra zag in 2001 het levenslicht en liep uiteindelijk door tot 2006, met een facelift in 2004. Daarna verdween de naam uit het modellenaanbod. Na vijftien jaar haalt Honda de modelnaam Integra dus weer opnieuw uit de rekken, voor Acura is het nog langer geleden. Nu gaat het alleen niet meer om een coupé, maar is de Integra een iets herziene variant van de Honda Civic Sedan. Voor liefhebbers van de Integra van weleer is dat mogelijk een teleurstellend gegeven.

Naar Nederland komt de nieuwe Integra overigens niet. Ook de vierde en voorlaatste generatie was hier niet via het officiële dealernetwerk van Honda verkrijgbaar. De Integra's die hier rond rijden zijn dus door liefhebbers naar ons land gehaald, waarvan deze blauwe Type R - het topmodel van de reeks - een treffend voorbeeld is. Collega Lars Krijgsman parkeerde zijn Buick Park Avenue ernaast en maakte deze kiekjes van het duo. Dit exemplaar is overigens geen onbekende van ons, want eerder kwam hij al voorbij in de rubriek 'Op de Rollenbank'. Na de beproeving bleek dat de atmosferische 2.0 i-VTEC er 221 pk uit perste, 1 pk meer dan de fabrieksopgave. Inmiddels lijkt de auto volgens de gegevens van de RDW van eigenaar te zijn gewisseld.

De Type R valt in de eerste plaats op door zijn enorme spoiler. Verder beschikt de topuitvoering over dikkere bumpers dan de standaard Integra en bestaat het meubilair in het interieur uit Recaro-sportstoelen. In de aflevering van 'Op de Rollenbank' gaf de toenmalige eigenaar aan dat hij overwoog om er een andere uitlaat onder te monteren, iets dat gebaseerd op de kleinere einddemper op de foto's ook lijkt te zijn gebeurd. Verder zijn de witte wielen verruild voor een setje zilveren exemplaren. Een unieke verschijning!

