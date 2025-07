In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Als je één legendarische Aston Martin moet kiezen, dan is de kans best groot dat je voor de DB6 gaat. Hier hebben we een veel minder bekende Aston voor ons, al zat hij stiekem nog heel dicht op die DB6.

Er zijn in de loop der jaren diverse Aston Martins DBS verschenen en de rol in het modellengamma was daarbij niet altijd hetzelfde. Hier zien we de eerste DBS en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huidige was dat geen heftigere versie van het reguliere DB-model. Deze DBS was aanvankelijk simpelweg bedoeld als de opvolger van de DB6, maar zou de showroom er nog een tijdje mee delen. Bovendien verscheen er later juist nog weer een van deze DBS afgeleide auto die heftiger was: de DBS V8, die weer later werd omgedoopt tot V8.

Het gebrek aan 'V8' in de naam geeft meteen al aan dat we hier van doen hebben met een DBS met de 4.0 zes-in-lijn in de neus. Dezelfde motor als al in de DB6 lag. Het hele idee achter de DBS was echter dat er een V8 in paste en zodoende overleefde de DBS V8 deze DBS met zescilinder. Op uiterlijk gebied was de DBS een behoorlijke ommezwaai na de DB6. Aston Martin verruilde de klassieke (en later meer tijdloos gebleken) lijnen voor een veel modernere hoekigere koets. Het ontwerp kwam van de hand van William Towns, die ook de nog veel hoekigere Lagonda op papier zette.

Deze DBS uit 1969 is volgens onze gegevens ruim twee jaar geleden pas naar Nederland gekomen en nog steeds bij degene die hem toen hier ging rijden. Het is één van de slechts tien DBS'en op Nederlands kenteken, dus AutoWeek-forumlid Banpei heeft hier echt een zeldzame spot te pakken. Ben jij er wel eens eentje tegengekomen?