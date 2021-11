Acura Integra Prototype is lekker anders

De naam Integra staat van oudsher voor een gelikt gelijnd model op Honda Civic-basis dat net even wat flitsender voor de dag komt dan de Civic. De laatste auto die de naam mocht dragen, was de in de VS als Acura RSX verkochte coupé die in het thuisland Japan en ook in Australië wel als Integra door het leven ging. Daarna bleef het vijftien jaar stil, totdat Honda onlangs voor de Chinese markt de naam Integra afstofte. Die Honda Integra was een beetje een teleurstelling voor wie wat spectaculairs had verwacht, aangezien het niet veel meer was dan een iets veranderde Civic sedan. Er komt echter ook een vooral voor de VS bestemde Acura Integra. Zoals we aan het nu gepresenteerde prototype kunnen zien, is die wat meer geschiedsgetrouw.

De Acura Integra wordt namelijk een duidelijk ander verhaal dan de Civic. We zien een vijfdeurs liftback die er niet alleen veel sportiever uitziet dan de Civic, maar ook technisch meer de focus legt op sportieve prestaties. Acura meldt namelijk alvast dat er in de productieversie een geblazen 1.5 benzinemotor met VTEC komt, tegen meerprijs gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Waarschijnlijk gaat het om de 200 pk sterke 1.5 die ook naar Amerikaanse Honda Civic Si komt. Om de krachten goed over de voorwielen te verdelen bij het ruigere stuurwerk, krijgt de Integra bovendien een sperdifferentieel. Brembo-remmerij moet tenslotte de boel fatsoenlijk tot bedaren brengen.

De Acura Integra is in hetzelfde 'Indy Yellow Pearl' gespoten als de Integra Type R van begin deze eeuw. Toch is dit nog niet de productieversie. Die schotelt Acura waarschijnlijk begin 2022 voor. Er zal waarschijnlijk niet veel meer veranderen, dat was bij de conceptversie van de Civic ook niet het geval. Acura-dealers in de VS krijgen de nieuwe Integra nog in de eerste helft van 2022 in de showroom.Van ver komen ze niet: de Acura Integra is de eerste Integra die geheel in de Verenigde Staten wordt gebouwd. In Nederland hoeven we hem niet te verwachten. De Amerikanen gaan overigens omgerekend minstens zo'n €26.000 betalen voor de Integra.