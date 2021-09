Dit is de nieuwe Honda Integra

In augustus kondigde Honda's luxedivisie Acura aan dat het modelnaam Integra zou terugbrengen. In Europa kennen we de Integra als Honda, maar aan de andere kant van de grote plas ging de aanvankelijk als hoger in de markt gezette Civic-derivaat als Acura door het leven. In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft AutoWeek de eerste foto's van de nieuwe Integra opgedoken zoals Honda die in China gaat verkopen.

De Honda Integra is verspreid over meerdere generaties in diverse soorten en maten verkocht, onder meer als coupé en als vier- en vijfdeurs. De nieuwe Integra zoals die in China op de markt komt, is in feite niets meer dan de nieuwe Civic sedan met een aangepast front en een afwijkende achterzijde. Zo is de wielbasis met 2,74 meter gelijk aan die van de Civic sedan en komt de auto ook in de lengte (4,69 meter) bijna overeen. De Civic sedan is echter zo'n 2 centimeter korter, al wordt dat lengteverschil veroorzaakt door afwijkend bumperwerk. De complete raampartij van de nieuwe Integra is gelijk aan die van de Civic Sedan, vaak het bewijsstuk dat twee modellen zeer nauw aan elkaar verwant zijn.

De nieuwe Integra heeft iets platter en scherper getekende koplampen, waarin richting de grille toe een knikje is aangebracht. Daarnaast heeft hij een afwijkende grille zonder in carrosseriekleur uitgevoerd stripje bovenin. Ook de achterlichten zijn net even anders van vorm, met name het deel van de units dat zich in de achterklep bevindt is kleiner. De achterklep zelf is iets anders van vorm en horizontale reflectoren in de bumper van de Civic sedan zijn voor de Integra omgevormd tot kleinere en lager geplaatste verticale exemplaren.

Honda levert deze Integra volgens de beschikbare informatie met een 182 pk sterke 1.5, dat is een viercilinder turbomotor die we kennen van de uitgaande generatie Civic. We mikken erop dat de Acura Integra die straks in de Verenigde Staten op de weg verschijnt slechts op detailniveau van deze Chinese Honda Integra verschilt. De nieuwe Civic is nog niet aan het Chinese publiek voorgesteld. Het samenwerkingsverband Dongfeng Honda verkoopt in China de Civic sedan van de uitgaande generatie terwijl Honda's tweede Chinese joint-venture, GAC Honda, de vorige Civic hatchback verkoopt. Deze nieuwe Integra wordt straks door dat laatste samenwerkingsverband gebouwd.