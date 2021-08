Honda Integra: een onverwacht rijke geschiedenis

De Honda Integra komt terug! Oké, meer specifiek: de Acura Integra komt terug! Honda’s Amerikaanse luxedivisie heeft middels een teaserplaat onomstotelijk bewezen dat er wordt gewerkt aan een opvolger voor het model, dat hier in Europa vooral met de zeer sportieve Type-R uit de late jaren 90 wordt geassocieerd.

Generatie 1: ook als Rover

De Honda/Acura Integra is echter veel meer dan dat. Ook in Europa verscheen het model al halverwege de jaren 80. Hier verscheen de auto als vijfdeurs liftback mét klapkoplampen, waarmee het een voorloper was van de latere Mazda 323F met diezelfde vorm. Honda en Mazda liepen daarmee voor de troepen uit, want tegenwoordig zou die eerste Integra zonder twijfel als een vijfdeurs (of vierdeurs, ongeacht het aantal deuren) coupé aan de man worden gebracht. Buiten Europa was er trouwens ook een échte coupé, in de vorm van een Integra zonder achterdeuren. Japan trakteerde zichzelf bovendien op een vierdeurs sedan, die in de VS en Europa nooit werd aangeboden.

De eerste Integra was in onze contreien een soort sportief alternatief voor de Civic én de Concerto, die ook enige tijd naast de Integra werd geleverd. De overlap tussen de verschillende modellen komt voort uit Honda’s Europese samenwerking met Rover en het feit dat er in Japan verschillende Honda-modellen in dezelfde klasse naast elkaar werden verkocht, via twee verschillende dealernetwerken. In de VS was de eerste Integra een nadrukkelijk hoger gepositioneerd model. Het was er dan ook geen Honda, maar een Acura. In 1986 was dit samen met de Legend één van de eerste modellen waarmee het luxemerk Acura, dat tot op de dag van vandaag strijdt met onder meer Lexus in de VS, van start ging. Saillaint detail: de eerste Honda Integra was er ook als Rover 416i, zij het alleen in Australië.

Generatie 2: stijlloze sedan

Voor ons was het na drie jaar alweer klaar met de Integra. Honda maakte er in die tijd een gewoonte van om modellen razendsnel te vervangen, en de geheel nieuwe tweede generatie van de Integra ging aan Europese neuzen voorbij. In Japan maakte men in 1989 wel kennis met de nieuwe Integra, die in de VS opnieuw als Acura door het leven ging. Het bleef een vrij sportief, relatief praktisch model, maar er waren ook belangrijke verschillen. Zo was de versie met achterdeuren niet langer een vijfdeurs liftback, maar een sedan. Stijlloze portieren bezorgden ‘m alsnog wat sportiefs, maar voor echte sportiviteit was er ook nog een driedeurs coupé. Juist: mét grote achterklep. De carrosserie is in beide gevallen laag en strak, met een dito raamlijn en relatief veel glas. Typisch voor het Honda uit die jaren en wat ons betreft ook erg fraai oud geworden. Heel bijzonder zijn ook de koplampen, die zo breed zijn dat ze elkaar in het midden nét niet raken.

Generatie 3: die Type-R

De tweede generatie van de Integra was meteen ook één van de eerste auto’s met Honda’s befaamde VTEC-systeem aan boord. In eerste instantie leverde die variabele kleptiming 160 pk op, later werd dat zelfs 170. Serieuze getallen voor begin jaren 90, maar het echte spektakel kwam pas met de komst van de derde generatie. Dat is de auto die de beroemde Honda Integra Type-R opleverde, met een 1,8-liter VTEC-blok die in Europa 190 pk naar de voorwielen joeg. In Europa? Jazeker, want juist en louter die Type-R werd tussen 1998 en 2001 ook hier geleverd. Met z’n lage gewicht, zeer aansprekende rij-eigenschappen en geweldig sportieve uitstraling is dit meteen één van de begeerlijkste Honda’s van de laatste jaren.

De derde generatie van de Honda Integra was echter veel meer dan alleen die witte Type-R met witte wielen. Ook dit model was er als drie- en vierdeurs en werd elders op de wereld in veel nuchterder uitvoeringen verkocht. In Japan was er bovendien ook nog de Integra SJ, in feite gewoon een Civic sedan met een andere neus en andere naam. De kenmerkende voorkant van de échte Integra, met vier losse koplampen en losse, lager in de bumper geplaatste richtingaanwijzers, werd in Japan kort na de introductie vervangen door een wat gemakkelijker verteerbaar front. Exportmarkten moesten het echter tot het eind met het vierogige aangezicht doen, waarmee deze editie van de Integra in ieder geval lekker kenmerkend is. Onder of naast zo’n typerende kijker is trouwens nog een typisch Integra-kenmerk te vinden: de modelnaam, keurig in het plastic van de bumper gedrukt. Juist: precies zoals op de aangekondigde nieuwe Integra.

Generatie 4: Acura RSX

Sinds het verdwijnen van de Integra Type-R hebben we in Europa niets meer van de Integra vernomen. Ook in de VS verdween het model in 2001, maar alleen omdat de opvolger aldaar als Acura RSX door het leven ging. Elders, onder meer in Japan en Australië, was het nog wel gewoon een (Honda) Integra. De vierdeursversie werd bij deze generatie geschrapt, waarmee de Integra ineens altijd een echte sportcoupé was. Of dat ook voor de nieuwe Integra geldt, valt nog te bezien. Auto’s zonder achterdeuren doen het anno 2021 niet zo goed, maar ach… zo lang het geen SUV is, hoor je ons niet klagen!