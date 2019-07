De Tweeling: Honda Integra – Rover 416i - Acura Integra

We kennen allemaal de Rover-broertjes van de Honda Concerto en Civic, die als 200 en 400 door het leven gingen. De 416i die vandaag op deze pagina schittert, is aanzienlijk minder bekend.

De samenwerking tussen de Britten en de Japanners begon al in 1981, toen Triumph de Acclaim introduceerde. Het laatste model van dat oer-Britse merk was niets meer of minder dan een Honda Ballade (Civic sedan) met wat andere logo’s. De Acclaim werd gevolgd door de eerste Rover 200, die op een latere versie van de Ballade werd gebaseerd.

Eind jaren 80 verscheen de Honda Concerto, die z’n koetswerk deelde met de tweede Rover 200. Als sedan en Tourer heette die laatste 400, net als de opvolger die zich in 1995 aandiende. Wederom was het Honda dat voor de basis zorgde, ditmaal in de vorm van de voor de Japanse markt bestemde Domani. In Europa kreeg die Domani bij Honda de rol van vijfdeurs Civic, naast drie- en vierdeurs exemplaren met een compleet andere koets.

Importheffingen

Maar we moeten weer even terug in de tijd, om precies te zijn naar 1985. In dat jaar besloot Rover Australië namelijk om niet de op de Ballade gebaseerde 200, maar de ‘ver-Roverde’ versie van de eerste Honda Integra te gaan voeren. Volgens de kenners van aronline.co.uk kan de reden daarvoor worden gezocht in importtarieven, die in het buitenland gebouwde auto’s fors duurder maakten dan lokaal geproduceerde exemplaren. Een relatief eenvoudige Rover 200 zou daardoor bij voorbaat kansloos zijn tegen compacte modellen die in Australië werden gebouwd. Daarom ging Rover op zoek naar een chiquer alternatief, een auto die de onontkoombare meerprijs waard zou zijn.

Louter logo's

Dat alternatief werd wederom gevonden in Japan, bij de Honda Quint Integra die in ’85 in dat land werd geïntroduceerd. De auto was net zo compact als z’n Civic- en Ballade-broertjes, maar mocht pronken met een veel sportievere koets met een lage daklijn en heuse klapkoplampen. Net als de Europese versie van de Integra werd de speciaal voor Australië ontwikkelde Rover 416i uitsluitend als vijfdeurs liftback aangeboden. De driedeursversie van het model was wel leverbaar, maar werd ook ‘down under’ gewoon als Honda verkocht. Veel moeite werd er niet gedaan om van de Honda een Rover te maken. Waar de 200’s en 400’s zich nog mochten verheugen in een eigen front en kont, volstond men bij de Integra met het vervangen van de logo’s en het centrale deel van het stuur.

Acura

Dat de eerste Integra hoger op de ladder stond dan reguliere Honda’s, vond men in de Verenigde Staten ook. Daarom werd het model daar verheven tot één van de twee introductiemodellen voor het in ’86 gelanceerde luxemerk Acura. Deze Acura Integra was er als drie- en vijfdeurs, maar de verschillen tussen deze auto en de Japanse Honda zijn ook hier minimaal.

Omdat de Australische Rover 416i slechts in één korte periode in één specifieke markt werd geleverd, liggen de foto’s van het model niet voor het oprapen. Onze dank gaat dan ook uit naar RoverSD1Australia.com, dat de exemplaren die hier schitteren vereeuwigde.