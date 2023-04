Grapjassen: 1 april-grappen in autoland 2023

1 april is traditioneel de dag van de uiterst flauwe maar soms goed gevonden grappen, geintjes en grollen. Ook in autoland trekken bedrijven geregeld de lolbroek aan. Een overzicht van een stel 1-aprilgrappen waar de heren en dames zich op de marketingafdelingen zich ongetwijfeld om hebben moeten benatten.

Ook dit jaar liet een stel automerken zich van een jolige kant zien door op 1 april een lekker flauwe grap de wereld in te slingeren. Zo heftig als het er vorig jaar bij Volkswagen aan toeging, ging het dit jaar niet. Volkswagen maakte op 30 maart vorig jaar op ietwat onhandige wijze bekend dat het zijn merknaam in de Verenigde Staten zou veranderen in 'Voltswagen', De Amerikaanse beurswaakhond SEC vond daar wel wat van. Die uit de hand gelopen grap heeft Volkswagen er niet toe bewogen om 1 april dit jaar maar te laten voor wat het is, al was de Volkswagen-gein dit jaar aanzienlijk subtieler dan vorig jaar.

Volkswagen

De Engelse tak van Volkswagen riep op 1 april dat het een speciale nagellak op de markt zou brengen. De nagellak zou in dezelfde kleuren beschikbaar komen als de auto's van het merk en zou dankzij de Fashionable Oil Overhaul Lacquer-samenstelling ook gebruikt kunnen worden op krassen in de lak van je Volkswagen te herstellen. De afkorting voor die vernuftige samenstelling? Inderdaad: F.O.O.L. Wist je dat Volkswagen op 1 april exclusief via AutoWeek te kennen gaf een TDI Treffen te gaan organiseren?

Opgepompte hondjes

Ook de Engelse afdeling van Skoda vond op 1 april een grapjurk in de kast. De lokale Skoda-importeur toverde zijn Pumped-up Pooches - opgepompte puppy's - uit de hoge hoed, compleet met een ronduit bizarre fotoserie van opblaasbare hondjes. Waarom? Met de Pumped-up Pooches kan je als potentiële Skoda-koper voor je tot aanschaf van een model van het merk overgaat eerst uitproberen of jouw trouwe viervoeter(tje) wel in je beoogde Skoda past. Elke Skoda-dealer zou een voorraadkast met erin opblaasbare versies van maar liefst 222 verschillende hondenrassen.

De Belgische Audi-afdeling stelde eerder in maart al de Car Plant voor, een pontificaal in het zicht geplaatste module met erin een van de vele beschikbare soorten vetplantjes waarmee Audi de vraag van klanten naar 'meer natuurlijk in de auto' zou beantwoorden.

All-heel Drive

Dat Engelsen en humor samengaan als Subaru en vierwielaandrijving, blijkt wel uit de speciale schoenen die de Engelse tak van Subaru zei te hebben ontwikkeld. Het zou zijn jarenlange expertise met auto's met vierwielaandrijving toegepast hebben in een in gelimiteerde oplage te verschijnen schoen met - jawel - All-heel Drive. De Suba-Shoes geheten stappers zouden in de zolen in grille-achtig patroon geplaatste veren hebben die je bij elke stap een extra voorwaarts duwtje bieden. De Suba-Shoes zouden productcode AF2300LS hebben en waar dat voor staat laat zich natuurlijk eenvoudig raden.

Ook Subaru of America - de Noord-Amerikaanse tak van Subaru - had voor 1 april een flauwigheidje bedacht. Het kondigde namelijk aan dat het de mueslimarkt zou betreden met Subaru Forager Granola, uiteraard een verwijzing naar SUV Forester. Volgens Subaru komt het eten van Subaru Forager Granola het dichtst bij het eten van compost en is het een ideale snack om je door de meest crunchy bezigheden van het leven de loodsen. De muesli bevat granen, noten, gedroogd fruit en mogelijk zelfs hondenhaar en is verpakt in een zak die je na afloop direct in de aarde kan worden gestopt. "Bij Subaru streven we ernaar More Than a Car Company te zijn, en nu zijn we letterlijk More Than a Car Company, omdat we muesli maken", aldus de fictieve Moe Muesli, Head of Texture and Granularity bij Subaru of America.

Stil achterin!

Honda toverde Hush (stil) uit de binnenzak van zijn grapjas. Hush is een nieuw stukje techniek waarmee 'de meest irritante geluiden' met een druk op knop naar de achtergrond te drukken zijn door het geluid van witte ruis, dat van een walvis of zelfs typische liftmuziek af te spelen. Volgens Honda is het systeem ontwikkeld voor bestuurders die vaak met jonge kinderen, schoonouders of collega's op pad zijn en wel wat rust kunnen gebruiken. Geluiden afkomstig van de bijrijdersstoel en achterbank zouden gelijktijdig maar ook afzonderlijk van elkaar geblokkeerd kunnen worden. Desie Bell - jawel - Head of Sound Technology bij Honda geeft aan dat het systeem op termijn uitgebreid wordt met de mogelijkheid om je passagiers als je favoriete celebrity te kunnen laten klinken.

Izusu

Isuzu kwam met de ietwat eigenaardige grap dat D-Max-eigenaren goed naar de merknaam in de grille moeten kijken. Er zou namelijk een Izusu in plaats van Isuzu-badge gemonteerd kunnen zijn. Het bericht gaat hand in hand met een link waar je meer informatie moet kunnen vinden, al word je vervolgens doorverwezen naar een pagina waar je in enorme letters APRIL FOOLZ virtueel krijgt opgediend.

Drie soorten goor

De Engelse tak van Dacia kwam begin 2022 met een ludieke actie waarbij je je Dacia professioneel smerig zou kunnen laten maken in een anti-wasstraat. Dit omdat uit onderzoek zou blijken dat slechts 40 procent van de eigenaren van een auto met vierwielaandrijving ooit is gaan offroaden. Jeep introduceerde op 1 april een gratis optie om je nieuw Compass smerig afgeleverd te krijgen. Jeep zou miljoenen hebben geïnvesteerd om een stel spuitrobots zaken als klei, modder en andere drek tegen de kersverse lak van je Compass aan te laten slingeren. De aangebrachte aardse ellende zou worden afgedekt met een hars om ervoor te zorgen dat de bagger zeker zes maanden op de auto zit. Extra emmers modder en klei zouden los te koop zijn. Jeep's Chief Mud Officer - inderdaad - zegt onder meer dat Jeeps er het beste uit zien als ze onder de modder zitten. Dat klinkt toch een beetje als onbedoeld slechte reclame. Tot slok kwam Stellantis-zustermerk Alfa Romeo met de Tonale Edizione Bambini, een Tonale met onder meer een webcam om de kinderen op de achterbank middels je smartphone in de gaten te kunnen houden.

Wat vind jij de leukste of minst leuke 1 aprilgrap die je zaterdag voorgeschoteld kreeg? Klik hier voor een overzicht van 1 aprilgrappen in autoland van 2022 en hier voor die van 2021.