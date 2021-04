Volkswagen onderzocht door SEC om 1 aprilgrap

Het is ieder jaar weer een beetje een grijs gebied voor autofabrikanten: wanneer maak je een 1 aprilgrap en hoe ver kun je erin gaan? Volkswagen sloeg wat dat betreft de plank flink mis dit jaar. Het veranderde twee dagen vóór 1 april zijn naam in de VS in 'Voltswagen', paste dit aan op alle social mediakanalen en liet aan diverse gerenommeerde media (waaronder Automotive News en Reuters) weten dat het geen grap was. Niet geheel ongeloofwaardig, aangezien het ook gewoon twee dagen te vroeg was. Vervolgens bleek het tóch een grap te zijn, bedoeld om de aandacht te vestigen op de Amerikaanse introductie van de ID4. Nog voordat het werkelijk 1 april was, krabbelde de marketingafdeling van Volkswagen in de VS met het schaamrood op de kaken terug.

Boze reacties in media en op social media waren het gevolg, maar daarmee leek de kous voorlopig wel af. Niets is minder waar, blijkt nu. De SEC stelt namelijk een onderzoek in naar de grap, meldt Der Spiegel. De beurswaakhond heeft namelijk redenen om aan te nemen dat de grap de beurskoers van Volkswagen positief heeft beïnvloed en dat is uiteraard een probleem als dat gebeurt door misleiding. Volgens het Duitse medium stelt Volkswagen dat het nooit de bedoeling is geweest om met deze grap de koers te beïnvloeden. Dat lijkt inderdaad ook wat vergezocht. Desalniettemin is er nu dus een onderzoek gesteld, waaraan Volkswagen volgens Der Spiegel keurig meewerkt. Volgend jaar rond 1 april zal het misschien wel even stil blijven bij de Amerikaanse tak van Volkswagen.