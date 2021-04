1 aprilgrappen in autoland: overzicht

Het is weer 1 april en dat betekent dat autofabrikanten en diens marketingafdelingen zich van hun joligste kant laten zien. Dat levert soms geestige gebbetjes, maar ook geforceerde flauwe grappen op. Een overzicht van de 1-aprilgrappen in autoland van dit jaar.

Volkswagen zette zijn 1-aprilgrap iets te vroeg in. De Amerikaanse afdeling van het merk zette op 30 april kortstondig een persbericht online waarin het merk aangaf zijn naam in de Verenigde Staten aan te passen in Voltswagen. Inderdaad, een verwijzing naar de EV's die het gaat verkopen. Of het persbericht bewust te vroeg online verscheen op twijfel te zaaien, is natuurlijk ook goed mogelijk. Hoe dan ook, Volkswagen blijft Volkswagen, ook in de Verenigde Staten.

Ook Opel bleek bediende zich dit jaar van een vroege 1 aprilgrap en meldde op 31 maart dat het de uitgeschreven modelnamen op auto's zou vervangen voor QR-codes. Die QR-codes, volgens Opel bedacht door 'Opels Chief Graphic Designer iQR-codes Hara Masahiro Junior II' zouden elke denkbare vorm kunnen krijgen. Het leverde creatieve schrijfsels op. Zo schreef Opel dat " andere verkeersdeelnemers" de iQR-code van de nieuwe Opel-modellen "eenvoudig kunnen scannen met hun smartphone en zo rechtstreeks middels tekstberichten, voicemails en beeldmateriaal contact op kunnen nemen met de bestuurder". Medeweggebruikers stalken en met je smartphone in je hand tijdens het rijden Opeltjes scannen, we zien het al gebeuren.

Caterham (foto 1 en 2)

Engelsen zijn zelden op slechte humor te betrappen en dus trekt ook Caterham een goed passende lolbroek aan. De fabrikant van spartaanse en spijkerharde krappe scheurneuzen die geïnspireerd zijn op de Lotus Seven zegt met Seven Lube te komen. Inderdaad, glijmiddel om makkelijker in- en uit de auto's van het merk te kunnen kruipen. "In en uit de lage, smalle koetsjes van onze deurloze en 'topless' sportauto's stappen was nooit een makkelijke klus, al helemaal niet voor beginners,' schrijft Caterham. Het merk spreekt van een bevredigende toegang tot de auto's en doorspekt z'n verhaal met ondeugende verwijzingen.

Dacia Dustar (foto 3)

Dacia komt met een betaalbaar ruimtevaartprogramma dat het 'Dustar' noemt, uiteraard een knipoog naar de Duster. "De sprong in de ruimte volgt nadat Dacia op aarde ook de automarkt op zijn kop zette door hier sinds 2005 moderne, bekroonde en betrouwbare auto’s aan te bieden die ook nog eens heel betaalbaar zijn," schrijft Dacia. Het ludieke bericht gaat verder met een quote van Alan Ding (a landing...), hoofd van Dustar Operations: “Het gaat ons altijd om de beste prijs-kwaliteitverhouding, zónder concessies te doen aan de kwaliteit. We hebben dit op aarde bereikt, dus een logische stap is dat we nu hetzelfde gaan doen in de ruimte. Een ruimtereis maken is voor velen een droom, maar wij willen laten zien dat je ook met weinig middelen heel ver kunt komen en dromen kunt realiseren. Ik ben echt in de wolken dat we onze robuuste Dacia Duster vandaag naar ongekende hoogten brengen".

Porsche 'patinalak' (foto 4)

Porsche Exclusive breidt zijn ruim honderd kleuren tellende kleurenpalet uit met een exclusieve optie die luistert naar de naam Patina Paint to Sample. Porsche gebruikt 'het oxidatieproces' om een auto te maken die 'net zo uniek is als jij'. Het levert een ietwat geestige video op.

BMW-knipperlichten

Eerder vandaag lichtten we 'm al even uit; de 1 aprilgrap van BMW. Het merk zegt te stoppen met knipperlichten op z'n auto's, omdat die 'schijnbaar een overbodig onderdeel van de auto's zijn'. Dit besluit werd zelfs helemaal beargumenteerd, want volgens BMW 'scheelt dat weer grondstoffen en dat is beter voor de planeet'. Flauwe grap of niet, je moet BMW wel nageven dat ze niet vies zijn van een beetje zelfspot!

Skoda 'autotune' (fot0 5 en 6)

Bij Skoda gooien ze het op de muzikale toer. Je herkent misschien wel de situatie dat je de auto deelt met iemand die zichzelf een ware superster vindt en dat graag laat horen als de muziek aan staat. Valt het toch een beetje tegen hoe het vervolgens klinkt, dan schiet Skoda te hulp. Met 'In Tune', een uitbreiding op het infotainmentsysteem, kun je met een druk op de knop ervoor zorgen dat het gezang wél zuiver is. "Dit helpt bestuurders en passagiers die in stilte lijden met iemand naast hun die denkt dat-ie de volgende Beyoncé of Rick Astley is," aldus Skoda.

Alfa Romeo 'Nuova Luce' (Foto 6 en 7)

Op vakantie gaan is in deze tijd opeens niet zo makkelijk meer. Gelukkig heeft Alfa Romeo de oplossing in de vorm van 'Nuova Luce': een 'Instagram-filter' voor de ruiten, dat de perceptie van de omgeving verandert. Dankzij elektrochromatisch glas kunnen bestuurders van de Alfa Romeo Stelvio volgens Alfa Romeo toch nog een beetje op reis, doordat ze "de kleur en schoonheid van Italië vanuit hun eigen auto kunnen ervaren". Via het multimediasysteem kun je kiezen uit vijf verschillende filters. Een beetje chauvinisme is de Italianen in ieder geval niet vreemd: "De filters teleporteren de bestuurder en de passagiers naar een plek die voorheen slechts toegankelijk was voor degenen die gelukkig genoeg zijn om in Italië te verblijven."