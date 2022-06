Gefacelifte BMW X6 M rolt spierballen

BMW werkt aan een gefacelifte versie van de X6 en daar hoort natuurlijk ook een opgefriste sportieve M-versie bij. Het is die vernieuwde BMW X6 M die op deze spionagefoto's op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien is.

De huidige derde generatie van de BMW X6 werd in 2019 gepresenteerd en is daarmee nog niet bepaald op leeftijd. Wel nadert de platgeslagen broer van de X5 het punt in zijn carrière dat hij klaar is voor een opfrisbeurt. Al twee keer eerder konden we je spionagefoto's van die vernieuwde BMW X6 laten zien, maar in geen van die gevallen ging het om de X6 M. Die krachtige topversie is nu wél voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden.

Op optische wijzigingen waar je kaak van richting het aardoppervlak zakt, hoef je niet te rekenen. De BMW X6 en de X5 krijgen namelijk niet het opvallende nieuwe front dat de X7 bij zijn recente facelift kreeg aangemeten. Het gelaagde front met over twee verdiepingen uitgesmeerde verlichting lijkt BMW te bewaren voor zijn topmodellen. Toch verandert er wat verlichting betreft ook bij de X6 en X5 het een en ander. Het tweetal krijgt namelijk nieuwe koplampen die een stuk platter zijn dan de huidige exemplaren. De nierengrille ertussen wordt op zijn beurt iets breder en natuurlijk worden ook de voor- en achterbumpers aangepakt.

BMW X6 M

Dit rode testexemplaar verraadt onder meer met zijn vier uitlaateindstukken en ogenschijnlijk heftige remmerij dat de heren en dames van BMW's M-divisie zich ermee hebben bemoeid. De X6 M heeft momenteel een 600 pk en 700 Nm sterke 4.4 V8 en is als M Competition zelfs 625 pk sterk. In theorie is het mogelijk dat de X6 M bij zijn facelift zijn bekende achtcilinder omruilt voor de nieuwe V8 die ook in de XM komt te liggen, al is het daar mogelijk nog iets te vroeg voor.