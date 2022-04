BMW X7 gefacelift: nieuw design én nieuwe motoren

BMW voert een ingrijpende facelift door op de X7. De grootste SUV van de BMW-familie krijgt een geheel nieuw front waarbij de verlichting voortaan over twee lagen is verdeeld. De kolos krijgt daarnaast een aangescherpt interieur én verse motoren.

BMW bewandelt op designvlak een pad waarop het zich door niets en niemand laat tegenhouden. Geheel in lijn der verwachting is de facelift die BMW op de X7 doorvoert dan ook een opvallende. BMW vervangt de conventionele koplampen van de in 2018 gepresenteerde X7 door over twee verdiepingen uitgesmeerde verlichting. Bovenin zitten dunne ledstrips met daarin de dagrijverlichting en richtingaanwijzers. Een verdieping eronder vinden we de daadwerkelijke koplampen, kijkers die standaard led-matrixtechniek hebben. Waarom dit front belangrijk is? Reken maar dat je het straks op meer modellen gaat terugzien. Zo krijgen niet alleen de reeds aangekondigde productieversie van de XM Concept, maar ook de 7-serie en de elektrische i7 een vergelijkbaar design.

Maar er verandert meer. De ruim 5,15 meter lange X7 krijgt een verse voorbumper met daarin onder meer zilverkleurige designelementen. De wijzigingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend. BMW beperkt zich hier tot het aanpassen van de lichtunits, die krijgen namelijk een nieuwe '3D'-signatuur met een van opzij bezien een opvallend patroon.

Meer nieuws vinden we in het interieur. Zo maakt de X7 kennis met BMW Operating System 8, het nieuwe infotainmentsysteem van BMW dat hand in hand gaat met de komst van twee visueel met elkaar versmolten displays die achter het stuurwiel zitten. Het scherm achter het stuurwiel meet 12,3 inch, het infotainmentdisplay ernaast 14,9-inch. De twee schermen hebben geen overkapping en zweven visueel iets boven het dashboard. Verder zien we sfeerverlichting voor de bijrijder en een nieuwe keuzeknop voor de automaat in de middentunnel. Standaard is de X7 een zevenzitter.

M60i

Ook op motorenvlak valt er genoeg interessants te melden over de herziene X7. Zo keert de M50i namelijk niet meer terug. Niet getreurd, die voorheen krachtigste benzineversie wordt vervangen door de M60i. Helaas, hoewel zijn naam wellicht anders doet vermoeden heeft die variant geen V12. De M60i heeft een gewijzigde 4.4 V8, die net als alle andere krachtbronnen waarmee BMW de X7 levert voortaan is voorzien van 48v mild-hybride techniek. Hoewel het blok grondig is herzien, is de machine net als de V8 van de M50i 530 pk en 750 Nm sterk. Wel krijgt de achtcilinder nu ondersteuning van een 12 pk en 20 Nm sterke starter-generator. Als M60i sprint de BMW X7 in 4,7 seconden naar de 100 km/h. Vanbuiten is de M60i van zijn mildere broers te onderscheiden dankzij zijn M-achtige uitdossing en de standaard deels verlichte nierengrille.

Het blijft niet bij een nieuwe V8 voor de M60i. Zo lepelt BMW in de neus van de xDrive40i namelijk een nieuwe zes-in-lijn. Deze zescilinder is 380 pk en 520 Nm sterk en levert daarmee 47 pk en 70 Nm meer dan zijn voorganger. Ook deze zes-in-lijn heeft mild-hybride techniek. De X7 xDrive40i lanceert zich in 5,8 seconden naar de 100 km/h. Dieselen kan met de xDrive40d, een 352 pk en 700 Nm sterke zescilinder die volgens BMW vooral is verfijnd. Alle motoren zijn gekoppeld aan een achttraps Steptronic Sport-automaat, compleet met schakelflippers achter het stuurwiel.

Op veiligheidsgebied maakt de BMW X7 kennis met een handjevol nieuwe systemen, waaronder Parking Assistant, Trailer Assistant, Reversing Assistant.