BMW X6 facelift met minder camouflage

De gefacelifte BMW X6 is weer eens gesnapt. De auto verscheen nu eens niet in M-trim voor de camera en is al heel wat camouflage kwijt.

De strakgetrokken BMW X6 werd al in februari voor het eerst gespot. Sindsdien kregen we hem vooral veel als BMW X6 M te zien, maar nu is het weer tijd voor de ‘gewone’ variant van deze Coupé-SUV aller Coupé-SUV’s. Op het eerste gezicht lijkt er ten opzichte van acht maanden geleden wellicht weinig veranderd, maar stiekem is er onder de psychedelische camouflageprint wat meer van het lijnenspel te zien.

Heel spannend is dat uiteraard niet, maar daardoor wordt wel duidelijker wat voor behandeling de voorbumper precies krijgt. Het grootste nieuws is de komst van de twee grote, verticale koelopeningen aan weerszijden van de centrale luchtinlaat in de bumper. Daar weer naast vinden we aan iedere kant nog een verticaal element, vergelijkbaar met wat de 3-serie sinds zijn ‘Life Cycle Impulse’ (LCI) heeft. Bij de ‘3’ is deze indeling voorbehouden aan de versie met M-pakket, en dat zal bij de X6 ook zo zijn. Alle varianten krijgen nieuwe, wat afgeplatte koplampen, die de X6 wat scherper doen ogen. De grille is groot, maar niet groter dan voorheen. Wel lijkt het hekwerk een iets andere vorm te krijgen, met minder puntige uiteinden.

Aan de achterkant is eigenlijk alleen het logo gecamoufleerd. Veel nieuws kunnen we hier niet ontdekken, want de achterbumper van de gespotte auto komt exact overeen met die van de huidige X6. Wel lijken de achterlichten een tintje donkerder. Of dit zo blijft, moet blijken als BMW definitief het doek trekt van de herziene X6.