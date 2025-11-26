'Geen Chinese Volkswagens naar Europa'

Ga naar de inhoud
Lars Krijgsman

Volkswagen wil in China geproduceerde modellen op meer plekken in de wereld gaan verkopen. Wie daarvan bijna een hartverzakking krijgt, kunnen we geruststellen. Die Chinese Volkswagens komen vooralsnog niet naar Europa.

Wie AutoWeek op de voet volgt weet ongetwijfeld dat de merken van de Volkswagen Group in China talloze modellen verkopen die hier niet verkrijgbaar zijn. Van de Volkswagen Bora, ID6, Magotan, Sagitar, Talagon en Tavendor tot de A5 Sportback, A6 L e-tron en Audi A7L en Q6. Dan bestaan er nog het in hoofdletters geschreven AUDI, automerk Jetta en Volkswagens ID Unyx-lijn. In oktober schreef AutoWeek over de export van de Chinese Volkswagen Passat en Jetta naar het Midden-Oosten. Dat smaakt naar meer. De Volkswagen Group overweegt zijn Chinese modellen in meer markten te gaan verkopen, zo berichten onder meer Automotive News en Reuters op basis van uitspraken van Thomas Ulbrich, CTO van Volkswagen Group China.

Of dat betekent dat ook Chinese Volkswagens of Audi's naar Europa en dus ook naar Nederland komen? Nee, daar zou Volkswagen vooralsnog geen oren naar hebben. Er zouden onder meer op het gebeid van software te grote verschillen bestaan. Overigens bestaat er in ons hoekje van de wereld al een dergelijk model. De Cupra Tavascan wordt immers door Volkswagen Anhui in China geproduceerd. Die elektrische SUV wordt in China als model van Volkswagens ID Unyx-label verkocht.

