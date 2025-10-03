Nieuwe Volkswagen Passat en Jetta zorgen voor verwarring

Maak kennis met de nieuwe Volkswagen Passat en de nieuwe Volkswagen Jetta. Dat leidt tot verwarring. Is de Passat niet pas twee jaar oud? En hoe verhoudt de nieuwe Jetta zich tot die nieuwe Passat?

De Volkswagen Passat die je in Nederland kunt kopen, is een bijzondere. Het huidige en inmiddels een dikke twee jaar oude Passat is er voor het eerst in Europa enkel als Variant. Een Passat Sedan bestaat niet meer, ondanks dat Skoda zijn Superb geheten Passat-afgeleide wél in twee carrosserievarianten aanbiedt. De ene Passat is de andere niet, zullen we maar zeggen. Dat is in dit artikel een belangrijke zin. De Europese Volkswagen Passat heeft elders in de wereld heel wat neefjes en nichtjes die weinig of veel met onze Passat te maken hebben. In het Midden-Oosten introduceert Volkswagen nu plots een nieuwe Passat én een nieuwe Jetta. Wat is nu precies wat?

In China verkoopt FAW-Volkswagen onder de noemer Magotan een verlengde versie van de vorige generatie Passat Sedan zoals je die in Nederland kon kopen. Hetzelfde samenwerkingsverband verkoopt ook een sedan die simpelweg Volkswagen New Magotan heet. Maar we zijn er nog lang niet. Zo verkoopt Volkswagen in China een model dat simpelweg 'Passat' heet. Ook die is verwarrend. De Chinese Passat lijkt als twee druppels water op de puur voor de Amerikaanse markt bestemde - en inmiddels ter ziele gegane - Volkswagen Passat NMS, maar staat op een ander platform. Met de Europese Passat hebben die twee maar weinig te maken. Tot slot is er ook nog een auto die luistert naar de naam Passat Pro. Dat is in feite het Chinese sedanbroertje van de Europese Passat Variant, al hebben we in Europa dus geen sedanversie van de Passat.

Dat brengt ons bij de nieuwe Volkswagen Passat die nu in het Midden-Oosten is geïntroduceerd. Dat is op zijn beurt de New Magotan, maar dan met een andere naam. De voor het Midden-Oosten nieuwe Jetta heeft op zijn beurt maar weinig te maken met de Volkswagens Jetta die elders bestaan. Het is een Chinese Volkswagen Sagitar waarop de modelnaam Jetta is geplakt.

De Volkswagen Passat voor het Midden-Oosten is uitgerust met een 160 pk sterke 1.5 TSI en met een 220-pk 2.0 TSI. De Jetta staat er met een 1.5 TSI van 160 pk in de showrooms.