Maak kennis met de Volkswagen ID Unyx 08: een lel van een elektrische SUV die zich uitstrekt over een afstand van 5 meter. Helaas voor wie er gecharmeerd van is geraakt: hij is even fors als onbereikbaar. En dat komt niet door zijn prijs.

Het ene leveringsgamma van Volkswagen is het andere niet. Maak kennis met de Volkswagen ID Unyx 08: een maar liefst 5 meter lange elektrische SUV die voor zover bekend nooit Europees asfalt onder zijn wielen krijgt. De ID Unyx 08 is het derde lid van Volkswagens Unyx-familie: een modellijn met in China en speciaal voor China ontwikkelde elektrische auto's. Het ID Unyx-avontuur begon medio 2024 met een Volkswagen-variant van de Cupra Tavascan en dat was niet zomaar. ID Unyx is de modellijn van Anhui Volkswagen, het Chinese samenwerkingsverband dat de Cupra Tavascan voor de Europese markt bouwt. In oktober schreven we over het tweede model van ID Unyx: de Volkswagen ID Unyx 07. Dat was de eerste, maar duidelijk niet de laatste nieuwe elektrische Volkswagen op een nieuw Chinees platform. Hier is de volgende: de Volkswagen ID Unyx 08.

Het design van de Volkswagen ID Unyx 08 komt je mogelijk bekend voor. Geen zorgen, je bent niet clairvoyant. In april dit jaar schoof Volkswagen in China drie fonkelnieuwe studiemodellen naar voren. Een daarvan was de ID Evo en daar is de ID Unyx 08 de productieversie van. De nieuwe elektrische SUV is 5 meter lang, 1,95 meter breed en 1,68 meter hoog. Dat maakt hem 42 centimeter langer dan een ID4 en zelfs 12 centimeter groter dan de Volkswagen Touareg. De wielbasis is met 3,03 meter logischerwijs aan de forse kant. De minimaal 2.191 kilo zware SUV komt in ieder geval in twee varianten op de Chinese markt. De minst potente levert al 313 pk, de sterkste heeft naast een elektromotor van 313 pk op de achteras nog een 190 pk sterk exemplaar dat zich bezighoudt met de voorwielen. Ongeacht de gekozen variant heeft de ID Unyx 08 een LFP-accupakket van CATL. Het is nog niet bekend hoe groot die precies is. Het elektrisch bereik bedraagt tot 700 kilometer, al is dat een niet erg realistische CLTC-waarde.

Minstens zo opmerkelijk is het ontwerp van de elektrische Volkswagen. Hij vertoont op vrijwel geen enkele wijze uiterlijke gelijkenissen met een andere SUV van het merk. Je hoeft je geen zorgen te maken dat dit in de Nederlandse showrooms gaat misstaan: de Volkswagen ID Unyx 8 blijft een Chinese aangelegenheid.