De Volkswagens Kever en T1/T2 zijn natuurlijk de bekendste en meest gekoesterde klassiekers uit Wolfsburg, maar de Type 3 kan er ook wat van. In ons land duiken er nog best regelmatig leuke exemplaren op en ook dit voorjaar is het weer raak. Cees van Wingerden kwam op de camping deze leuke voluit Type 36 geheten klassieker tegen. 36 was het nummer dat bij de tweedeurs Variant hoorde. Een praktische versie van de Type 3, ware het niet dat het ontbreken van achterdeuren het alsnog een klein beetje een uitdaging maakte om de extra ruimte handig te benutten. Dat zette Volkswagen bij opvolger Passat B1 recht.

De roostertjes op de heupen van de Type 3 geven al weg dat dit echt nog een Volkswagen van de oude stempel is. Dat wil zeggen: hij deelt zijn techniek met de Kever. Ook hier ligt nog een viercilinder boxermotor achterin. In de Type 3 had je de keuze uit een 1.5 en een 1.6 en hoogstwaarschijnlijk is dit exemplaar uit het laatste jaar (1973) met de 1600 uitgerust. Een 54 pk sterke heerlijk karakteristiek klinkende motor, waarmee je al ruim voordat het campingveldje je ziet je al laat weten dat er wat bijzonders aankomt.

Dit exemplaar is sinds 2023 bij zijn huidige eigenaar en de kleur geeft al wat prijs over zijn geschiedenis. Deze auto is ooit begonnen in dienst van de Duitse brandweer. Halverwege de jaren 90 is hij naar Nederland gekomen en mogelijk heeft hij toen zijn Feuerwehr-letters al in moeten leveren. Nu staat hij er vooral lekker burgerlijk bij, compleet met trekhaak. Heerlijk dat zo'n auto nog gewoon wordt ingezet om met het gezin op stap te gaan, toch?