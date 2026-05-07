Volkswagen ID7
 
Volkswagen: ‘EV’s pas in 2030 zo winstgevend als brandstofautos’

Elektrische auto’s worden voor 2030 niet zo winstgevend als auto’s met een verbrandingsmotor, stelt de CFO van Volkswagen. Tot die tijd is het schipperen en ook Europese CO2-boetes accepteren.

“We verwachten dat de marges voor beide aandrijflijnen pas gelijkwaardig zijn als het SSP-platform arriveert”, stelt Volkswagen-CFO Arno Antlitz volgens Automotive News. Dat SSP-platform is een zeer breed inzetbare basis voor elektrische én niet-elektrische auto’s en moet ergens aan het einde van dit decennium arriveren.

Als het gaat om de winstmarge van EV’s heeft Volkswagen al wel een stap gezet met de nieuwe MEB+-platforms. Die worden in voorwielaangedreven vorm gebruikt voor de nieuwe reeks compacte modellen (Raval, ID.Polo, Epiq), al krijgen de MEB-platforms met achterwielaandrijving ook de ‘plus’-toevoeging. Ten opzichte van MEB hoopt Volkswagen tot wel 20 procent te besparen met de SSP-basis. Die basis zal onder meer onder de toekomstige elektrische Golf zitten, de elektrische hatchback die de iconische naam ‘Golf’ in tegenstelling tot de ID.3 Neo wel waard moet zijn.

Minder marge betekent ook dat het voor Volkswagen niet per se aantrekkelijk is om zoveel mogelijk EV’s te verkopen. Traditioneel aangedreven auto’s zijn voor het merk immers winstgevender, dus is het volgens Antlitz de komende jaren balanceren tussen winstgevendheid enerzijds en EU-boetes voor het niet halen van CO2-doelen anderzijds. Concreet: Volkswagen gaat zijn CO2-targets de komende jaren niet halen, omdat het uit oogpunt van winstgevendheid ook nog moet en wil mikken op een serieus aandeel van auto’s met een uitlaatsysteem.

