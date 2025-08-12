Volkswagen vernieuwt grote SUV met benzinemotoren

We duiken weer eens in de bijzondere wereld van Volkswagens die je in Nederland niet kunt kopen. We presenteren de Volkswagen Tavendor. Die SUV met zeven zitplaatsen is vernieuwd.

Wie AutoWeek.nl geregeld bezoekt, kent het riedeltje. Volkswagen verkoopt in China via meerdere joint-ventures zijn auto's. De samenwerkingsverbanden verkopen daarbij afzonderlijk van modellen die met die van de ander overlappen. Daarbij is een wildgroei aan sedans, cross-overs en SUV's ontstaan. Ditmaal klautert de Volkswagen Tavendor weer eens op de virtuele planken.

De Volkswagen Tavendor kennen we in Nederland niet. Het is een flinke SUV die door het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen wordt verkocht. De Tavendor kwam in 2022 in China op de markt en krijgt nu een facelift. Die brengt een vernieuwd front en een subtiel gewijzigde achterzijde naar de SUV. Aan de voorzijde herken je hem aan zijn nieuwe bumper waarin de over de gehele breedte lopende horizontale sleuven die voorheen direct onder de koplampen zaten, ontbreken. Er zijn nieuwe sierstrips en de achterlichten zijn voortaan net even anders ingedeeld.

Opvallend zijn de afmetingen van de Tavendor. De SUV was 4,94 meter lang, maar strekt zich na de facelift uit over een afstand van 5 meter. De wielbasis is met 2,98 meter ongewijzigd en dus worden de extra centimeters meegebracht door het nieuwe bumperwerk.

De Tavendor - die van opzij ietwat aan een Range Rover Velar doet denken - is er met 213 pk en 272 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotoren. Uiteraard benzineblokken met een turbo. De krachtigste variant is er met vierwielaandrijving. Met zijn lengte van 5 meter is de Tavendor voor een Volkswagen op MQB-basis, maar niet de grootste. De Tavendor - die tussen de Tayron en de grotere Talagon is gepositioneerd - moet wat afmetingen betreft zijn meerdere ruimschoots erkennen in de nog grotere Viloran. Dat is meer een MPV-achtige. De Talagon moet op zijn beurt de Teramont boven zich dulden. Ook dat is een SUV op het MQB-platform.

De vernieuwde Volkswagen Tavendor is nog niet officieel onthuld. De foto's en de technische gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie.