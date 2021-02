Ford: vanaf 2030 alleen elektrische auto's in Europa

Ford pompt maar liefst € 822 miljoen in zijn grootste en belangrijkste productiefaciliteit. Ford investeert dat bedrag niet zomaar in zijn fabriek in Keulen. Het merk maakt zich namelijk op voor een ware metamorfose. Vanaf 2030 verkoopt Ford in Europa enkel nog elektrische modellen.

Ford bereidt zich voor op een behoorlijke ommezwaai. Hoewel het merk in Europa al enkele mild-hybrides en plug-in hybrides in het leveringsgamma heeft, bestaat de line-up medio 2026 alleen nog uit volledig elektrische auto's en modellen met een plug-in hybride aandrijflijn. In 2030 schrapt Ford zelfs alle plug-in hybrides van de Europese menukaart. Vanaf dat jaar verkopen de Amerikanen in Europa alleen nog volledig elektrische modellen. Het gaat hier niet alleen om personenauto's, ook de bedrijfswagentak van Ford richt zich op EV's. Vanaf 2024 moeten alle bedrijfswagens al zijn voorzien van een plug-in hybride of elektrische aandrijflijn. Momenteel levert Ford al een plug-in hybride aandrijflijn in de Transit Custom en Tourneo Custom.

Om zijn weg naar volledig elektrificatie mogelijk te maken, investeert Ford Europa maar liefst $ 1 miljard, zo'n € 822 miljoen, in het moderniseren van zijn fabriek in Keulen. Die wordt omgebouwd tot het - jawel - Ford Cologne Electrifcation Center. Het is straks de eerste Ford-fabriek ter wereld waar alleen elektrische auto's van de band lopen. Een van die nieuwe EV's die er gebouwd gaan worden, is direct een zeer interessante. Ford zegt dat het vanaf 2023 in Keulen een nieuwe elektrische personenauto gaat produceren. Mogelijk gaat het hier om een model van Focus-formaat. Daarbij blijft het natuurlijk niet. Mogelijk loopt er straks ook een tweede EV van de band.

Ford zegt de investering in Europese elektrificatie te kunnen doen nu het eind vorig jaar weer winstgevend werd. Het merk heeft de afgelopen jaren zijn structurele kosten zo ver mogelijk teruggedrongen, onder meer door een andere strategie toe te passen in markten waar het minder succesvol was. Denk aan die van de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Ook is Ford naar eigen zeggen in Europa winstgevender geworden dankzij zijn bedrijfswagentak. Het merk is onder meer een strategisch partnerschap aangegaan met Volkswagen. Zo weten we onder meer dat Ford de grotere bedrijfswagens (Transit en Crafter) en pick-ups (Ranger en Amarok) gaat ontwikkelen en dat Volkswagen de ontwikkeling van een bestelwagen van formaat Caddy voor zijn rekening neemt.

Binnen nu en enkele maanden geeft Ford meer vrij over zijn elektrische toekomst. Momenteel verkoopt Ford onder meer mild-hybride versies van de Fiesta, Puma en Focus. Daarnaast heeft het merk de hybride Mondeo, de plug-in hybride Explorer, de Transit Custom/Tourneo Custom (mild-hybride en plug-in) én de volledig elektrische Mustang Mach-E op de geëlektrificeerde menukaart staan.