‘Ford belooft Europese dealers nieuwe personenauto’s’

Fords huidige modellenpolitiek is, om het netjes uit te drukken, niet altijd even makkelijk te volgen. Het merk schrapte in de afgelopen jaren het ene model na het andere en hoewel dat in het geval van MPV’s als de S-Max wellicht nog te verdedigen is – hoewel spijtig – zorgt het schrappen van de Fiesta en de Focus tot op de dag van vandaag voor opgetrokken wenkbrauwen. Wat overblijft, is een wat wonderlijke mengelmoes van Europese Ford-SUV’s (Puma en Kuga), op Volkswagen-leest geschoeide EV’s (Explorer en Capri) en wat Amerikaanse outsiders (Mustang, Mustang Mach-E en Bronco). Niet echt een line-up die alle hoekjes van de markt dicht, en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat sommige modellen elkaar stevig in de weg zitten. Op bedrijfsautogebied is Ford wat dat betreft beter bezig, maar daaraan heeft de leaserijder met een gezin helemaal niets.

Volgens onze Duitse vrienden van Automobilwoche gaat er echter wel degelijk wat veranderen. Het medium vangt in de wandelgangen op dat Christoph Herr, die verantwoordelijk is voor de Duitssprekende afzetmarkten, in een videoconferentie met dealers heeft beloofd dat er nieuwe personenauto’s van Ford in het vat zitten. Het nieuws zou met gejuich zijn ontvangen. Eén dealer benadrukt dat Ford en Europa onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, een ander stelt: “We hebben nieuwe auto’s nodig, en niet alleen elektrische”.