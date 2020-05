Ford Fiesta nu ook met mild-hybridmotoren

Ford geeft de Fiesta in navolging van de Puma de beschikking over Ecoboost-motoren met mild-hybridtechniek. Dat is niet de enige aanpassing aan de lijst met voor de hatchback beschikbare motoren.

Ford past het leveringsgamma van de Fiesta grondig aan. De hatchback komt net als zijn jongere cross-overbroertje, de Puma, te beschikken over de met mild-hybrid techniek uitgeruste 125 pk sterke 1.0 Ecoboost. Let wel, de mild-hybridvariant is alleen te krijgen in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De driecilinder is gekoppeld aan een starter-generator. Energie die normaal gesproken bij remmen en uitrollen verloren gaat, wordt opgeslagen in een kleine lithium-ionaccu. Die energie wordt vervolgens gebruikt tijdens bijvoorbeeld accelereren en dat drukt het verbruik. Het systeem bepaalt zelf of het de benzinemotor ontlast door tot 50 Nm koppel ‘te vervangen’ door elektrohulp of dat het tot 20 Nm extra koppel boven op het normale koppel levert. De 155 pk sterke variant van de 1.0 Ecoboost met mild-hybridtechniek die we kennen van de Puma, komt vooralsnog niet naar de Fiesta.

Prijzen

Goed nieuws voor wie in de markt is voor een Fiesta met mild-hybridtechniek: AutoWeek kan exclusief de prijzen van de nieuwe versies melden. Ford vraagt €22.450 voor de 125 pk sterke mild-hybrid 1.0 Ecoboost met handbak. In dat geval is de hatchback uitgevoerd als Titanium. Voor de Titanium X ben je €23.750 kwijt terwijl Ford voor de ST-Line €23.300 wil ontvangen. De ST-Line X gaat vanaf €24.400 van de hand en voor de Active X en topversie Vignale vraagt Ford bedragen van respectievelijk €24.900 en €26.300.

Meer Fiesta-nieuws heeft betrekking tot de komst van de 125 pk 1.0 Ecoboost met zeventraps Powershift-automaat. Tot op heden was de 125 pk sterke 1.0 namelijk alleen met een handbak te krijgen. Zoals gezegd moet deze met een automaat uitgeruste Fiesta het zonder mild-hybridtechniek doen. Wie een Fiesta in deze configuratie wil, is voor de Titanium €24.050 kwijt. De Titanium X moet €25.350 opbrengen. Liever de ST-Line? Geen probleem, breng dan €25.150 mee naar de Ford-dealer. De ST-Line X vergt een investering van €26.350 en de lijst wordt afgesloten met de €26.400 kostende Active X en met topversie Vignale (€28.250).