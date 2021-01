Ford sluit Braziliaanse autofabrieken

Ford is in Zuid-Amerika met een reorganisatie bezig die grote gevolgen heeft voor zowel zijn werknemers als het auto-aanbod. Ford Brasil zet later dit jaar namelijk een streep door drie Braziliaanse fabrieken.

Ford Brasil kondigde in 2019 de sluiting aan van zijn fabriek in het in de Braziliaanse deelstaat São Paulo gelegen São Bernardo do Campo, een beslissing die onder meer als gevolg had dat de Cargo en pick-ups F350 en F-4000 samen met de Fiesta hatchback niet meer in het Zuid-Amerikaanse land zouden worden gebouwd. Nu meldt Ford Brasil dat het ook de poorten van zijn fabrieken in Camaçari (Bahia), Taubaté (São Paulo) en Horizonte (Ceará) dit jaar sluit. Het administratieve hoofdkantoor van Ford in Zuid-Amerika blijft samen met het Product Development Center en zijn testterrein, alle gelegen in Brazilië, wél behouden.

De reorganisatie in Zuid-Amerika moet Ford volgens CEO Jim Farley "een flexibeler en gestroomlijnder businessmodel" opleveren. Ford Brasil belooft met onder meer de vakbonden om de tafel te gaan zitten om de gevolgen voor de duizenden betrokken werknemers af te handelen. Het bedrijf zegt dat de introductie van nieuwe modellen het laatste jaar de financiële situatie enigszins heeft verbeterd, maar dat de aanhoudende ongunstige economische omstandigheden, mede veroorzaakt door de pandemie, het bedrijf tot de sluiting van de fabrieken heeft bewogen.

De fabrieken in Camaçari en Taubaté sluiten per direct hun deuren. Fords fabriek in Horizonte, waar het de Troller TX4 produceert, blijft tot het vierde kwartaal van dit jaar in bedrijf, maar daarna valt het doek voor de Wrangler-achtige offroader. De EcoSport en Ka worden per direct dus niet meer in Brazilië geproduceerd. Het merk blijft deze modellen leveren zolang de voorraad strekt.

De aangekondigde sluiting van Fords Braziliaanse fabrieken heeft grote gevolgen voor de Zuid-Amerikaanse aanwezigheid van Ford, al vertrekt het merk zoals gezegd niet uit het werelddeel. Het bouwt onder meer nog personenauto's en bedrijfswagens in Argentinië en Uruguay en blijft ook auto's uit andere delen van de wereld naar Zuid-Amerika exporteren. Het Zuid-Amerikaanse Ford-gamma, dat van land tot land verschilt, bestaat straks onder meer uit de Ranger, Transit, Bronco en Mustang Mach 1. De nadruk van het modellengamma komt volgens Ford in toenemende mate op geëlektrificeerde SUV's, pick-ups en bedrijfswagens te liggen.

Ford Brasil verwacht dat de sluiting van de fabrieken eenmalig een kostenpost van 4,1 miljard dollar, zo'n 3,37 miljard euro, met zich mee zal brengen.