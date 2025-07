Vorige week toonden we je drie topsedans met een achtcilindermotor voor maximaal €8.000. Daar werd flink op gereageerd. Sommigen vonden ze zogeheten ‘money pits’, maar laten we wel wezen: in feite kosten alle auto’s geld. Weliswaar de een meer dan de ander, maar toch. Om desondanks met een krappere beurs rekening te houden, doen we deze week hetzelfde, maar dan net iets anders: drie vijfcilinders voor maximaal €5.000!

Helaas is ook de vijfcilinder een uitstervend ras. Denken wij aan de vijfpitter, dan komen met name de Volvo-machines naar boven, die we ook in Fords en Renaults aantroffen. Maar ook onder meer de Volkswagen Group, Fiat (inclusief Alfa Romeo en Lancia) en Mercedes-Benz (inclusief SsangYong) gebruikten ze in hun vierwielers.

Fiat Stilo 2.4 20V Abarth 5M - 2007 - 292.762 kilometer - €2.480

Voor nog niet eens de helft van ons budget vinden we deze Fiat Stilo die het als Abarth begin deze eeuw opnam tegen de Volkswagen Golf V5 en dat deed met de 2.4-liter vijfcilinder die je onder meer ook in Lancia’s Kappa aantrof. Dat maakt de Fiat eerder een snelle GT dan een echte hot hatch, want de atmosferische machine komt pas in zijn element bij hogere toerentallen. Dat zorgt er tevens voor dat de motor best een slokje lust - zowel brandstof als na verloop van tijd olie. Buiten dat staat de krachtbron als betrouwbaar bekend. Gelukkig is de 66-RZ-PN (vier ex-eigenaren) voorzien van een handgeschakelde vijfbak en niet zo’n vermaledijde Selespeed, want die sequentiële bak deed veel afbreuk aan rijgenot en bedrijfszekerheid. Zo hebben we al wat eigenaardigheden opgenoemd die deze Italiaanse sportieveling kenmerkt. Ander issue van deze occasion: het is een driedeurs. Wil je vijf portieren, dan moet je een ouder exemplaar zoeken. Instappen achterin vereist daarom enige lenigheid, maar eenmaal gezeten op het met leer beklede meubilair, valt het daar alleszins mee.

De Stilo Abarth voelt lekker stevig aan en ligt solide op de weg, ook bij snelheden van 200+. Het onderstel heeft uiteraard een sportieve afstemming, maar zorgt toch voor een comfortabele noot. De besturing geeft daarbij het vertrouwenwekkende gevoel dat je de auto goed in de hand hebt, ook bij snel bochtenwerk. Heerlijk is uiteraard het terugschakelen in een tunnel - de vijfcilinder roffelt het lekker uit! Leuk, want over het algemeen houdt de machine zich juist redelijk op de achtergrond. Zelfs bij bovengenoemde snelheid kunnen inzittenden zonder stemverheffing converseren.

Zoals het een topmodel betaamt, was de Italiaan ruim van accessoires voorzien - zelfs navigatie was standaard. Verder noemen we cruise en climatecontrol, regensensor en tractioncontrol, maar geen garantie: bij een tot mei 2026 geldende apk blijft het.

Signalement

Merk Fiat

Type Stilo 2.4 20V Abarth 5M

Bouwjaar april 2007

Kilometerstand 292.762

Vraagprijs €2.480

Waar te koop? Autohandel J. Visser, Utrecht

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 2.446 cc

Max. vermogen 125 kW/170 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 221 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.240 kilo

Bagageruimte 305 l/1.002 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:10,3 (NEDC)

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 215 km/h

Ford Mondeo 2.5 20V Titanium - 2007 - 234.857 kilometer - €4.849

Daar waar we vorige week drie vergelijkbare sedans van Daimler, Lincoln en Mercedes-Benz lieten opdraven, tonen we deze week drie verschillende carrosserievormen in dito formaten voor verschillende prijzen, met als enig overeenkomst de zo geliefde vijfcilinder onder de motorkap. Na de goedkope, sportieve driedeurs Stilo Abarth zoeken we iets anders en komen terecht bij deze vierdeurs Ford Mondeo waarin een van Volvo afkomstige 2.5-turbomotor huist; een krachtige, soepele machine die al bij lage toerentallen z’n mannetje staat, maar nimmer nerveus aanvoelt. Het maakt van de Mondeo een puike reisgenoot. Je hebt veel gevoel met de weg, zonder dat de auto te zwaar stuurt. In combinatie met een uitstekend afgesteld onderstel en een direct schakelende zesbak zorgt dat voor een rijkarakteristiek die tot de top van het D-segment behoort.

Interieur en bagageruimte zijn goed bemeten voor een gezin met volwassen kinderen. Ook de zitpositie is op bovengemiddeld niveau. De sportstoelen zijn royaal en bieden voldoende steun, waarbij beide voorzetels elektrisch verstelbaar zijn. Dat brengt ons bij het uitvoeringsniveau van de 16-XS-XD (drie ex-eigenaren): Titanium. Dat moet een hightech-sfeertje uitstralen, maar daarvoor glimmen de aluminium-panelen net wat teveel. Wel is een en ander goed opgebouwd, want ondanks leeftijd en kilometerstand oogt deze occasion vanbinnen en vanbuiten nog keurig. Met features als navigatiesysteem, keyless entry, xenon-verlichting, fraai 18-inch lichtmetaal, een extra set winterbanden, trekhaak (1.800 kilo geremd trekvermogen), climate en cruisecontrol en een met leer bekleed stuur en versnellingspook, legt de vijfcilinder Mondeo z’n inzittenden niet alleen auditief in de watten. Ondanks de veel hogere prijs dan die van de Fiat, lijkt ook hier aanvullende garantie niet tot de mogelijkheden te behoren. Het feit dat de distributieriem pas bij 364.000 kilometer of over vier jaar vervangen dient te worden, moet enige zekerheid bieden. Hoe dan ook: Ford stopte in 2022 met de Mondeo - dit exemplaar toont de helaasheid daarvan aan.

Signalement

Merk Ford

Type Mondeo 2.5 20V Titanium

Bouwjaar september 2007

Kilometerstand 234.857

Vraagprijs €4.849

Waar te koop? Strik Auto’s, Boxtel

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 2.521 cc, turbo

Max. vermogen 162 kW/220 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.469 kilo

Bagageruimte 554 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1:10,8 (NEDC)

0-100 km/h 7,5 s

Topsnelheid 245 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen T4 Westfalia - 1992 - 367.615 kilometer - €4.950

De duurste van dit trio is tevens veruit de oudste, behept met de hoogste kilometerstand, is met z’n 78 dieselende paardjes niet vooruit te branden en mag vanwege emissieklasse Euro 0 veel steden in binnen- en buitenland niet betreden. Wat is hier aan de hand? Simpel: het is een camper. Deze mobiele huisjes zijn niet aan te slepen, waardoor ze gebruikt flink aan de prijs blijven. Bovenstaande gegevens gelden voor deze Volkswagen Transporter die zestien jaar nadat hij van de band rolde, in ons land terechtkwam en sindsdien al zes ‘bewoners’ heeft versleten. Het grijze kenteken vermoedt dat hij van bedrijfswagen is omgebouwd naar camper, maar als we de foto’s zien, dan lijkt het qua inrichting toch een echte Westfalia te zijn.

En over foto’s en inrichting gesproken; de aanbieder vermeldt dat de 71-VVR-1 zowel vanbinnen als vanbuiten een opknapbeurt kan gebruiken. Basale zaken als een keukentje (onder meer twee gaspitten, spoelbak, koelkast), kastruimte, een garage, slaapruimte, aansluitingen voor gas en elektra en het hefdak zijn aanwezig, maar om het geschikt te maken als vakantieverblijf, mag volgens ons minimaal het aankoopbedrag er nogmaals in worden gestoken. Maar je hebt dan wel een naar eigen wens ingericht mobiel huisje. Vervolgens is de buitenboel aan de beurt, want het grijze gedeelte is her en der flets geworden. Pluspunt: hij is kennelijk recent apk-goedgekeurd, want het keuringsrapport is nog geldig tot en met mei 2027. En: de atmosferische vijfcilinderdiesel mag dan een laag vermogen kennen, moeite kunnen hebben met het huidige jachtige verkeer én dat qua motorgeluid laten merken, bij goed onderhoud gaat hij lang mee. Het leeggewicht van 1.800 kilo en het toegestane totaalgewicht van 2,5 ton laat voldoende ruimte over voor spulletjes ter inrichting, mens en bagage. Welke globetrotter met twee rechterhanden en een flinke dosis inventiviteit durft dit project aan?

Signalement

Merk Volkswagen

Type T4 Westfalia

Bouwjaar maart 1992

Kilometerstand 367.615

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Stuivenberg Auto B.V., Vleuten

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 2.370 cc

Max. vermogen 57 kW/78 pk bij 3.700 tpm

Max. koppel 164 Nm bij 1.800 tpm

Leeggewicht 1.800 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:10,6 (NEDC)

0-100 km/h 24,7 s

Topsnelheid 137 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke vijfcilinder had van jou mogen blijven?

De bijkans onbetaalbare Audi RS3 is een van de weinige, zo niet de enige nog nieuw verkrijgbare vijfpitter. Wil je daarom genieten van de kenmerkende vijfcilinderroffel, dan biedt de occasionmarkt uitkomst. Wij portretteerden drie uiteenlopende modellen; niemand die een Mondeo zoekt, komt met een VW Transporter thuis. We vragen je daarom niet een voorkeur voor een van deze drie occasions te geven (dat mag natuurlijk wel), maar zouden graag weten welke verdwenen vijfcilinder je het meest betreurt. We horen het graag!