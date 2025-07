Deze Ford Taurus is een Nederlandse Amerikaan - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Ford Taurus was een tijdje nieuw leverbaar in Nederland en werd in ons land zelfs op Europa voorbereid. Deze Taurus is van na de Hessing-exemplaren, maar heeft ook al van meet af aan gele platen.

De 'Nederlandse' Ford Taurus is een stukje Ford-geschiedenis dat een beetje in de vergetelheid dreigt te raken. Zoveel zijn er inmiddels natuurlijk niet meer en ook in zijn tijd was het al een vreemde eend in de bijt hier, maar wist je dat de Taurus een tijd hier in Nederland is omgetoverd naar Europese specificaties? Daar was importeur Hessing in Bilthoven verantwoordelijk voor. Die voorzag de Taurussen (of Tauri) onder meer van een derde remlicht, van een snelheidsmeter in km/h's met de juiste nauwkeurigheid en van voldoende uitsparing in de bumpers voor de grotere kentekenplaten.

Hessing deed dat vanaf de komst van de derde generatie van de Ford Taurus. Hier hebben we dankzij AutoWeek-forumlid Banpei een vierde Taurus voor ons, in wezen een grondig gefacelifte derde Taurus. Deze is van na het 'Hessing-tijdperk', maar ook dit exemplaar is nieuw geleverd in Nederland. In 2006, om precies te zijn. Deze Taurus was een stuk minder extravagant gelijnd dan zijn voorganger, maar ook hier waren er nog heel wat opmerkelijke ronde vormen over. Zeker deze stationwagon, die van achteren nog veel meer op de derde Taurus leek dan de sedan, is een bijzondere verschijning.

In 2013 besloot de huidige eigenaar dat dit dé auto voor hem of haar was. Afgaande op het feit dat het alweer twaalf jaar geleden is, was het vermoedelijk een goede beslissing. Hij staat er nog best netjes bij, maar wordt duidelijk ook gewoon als werkpaard ingezet, want er ligt een mooie verzameling lange planken in. Die vijf meter lengte wordt dus goed benut. We spotten bovendien een vulopening voor een lpg-tank, dus kilometers vreten is er waarschijnlijk ook nog bij. Reken maar dat zoiets prima lukt in zo'n Taurus. Daarvoor is hij toch een beetje gemaakt.