Ford introduceert nieuwe speciale uitvoeringen voor de Kuga en voor zowel de benzineversies als de elektrische varianten van de Puma. Over die Ford Puma is meer nieuws: de elektrische Puma Gen-E is voortaan goedkoper dan het equivalent met benzinemotor.

De elektrische Ford Puma Gen-E had tot voor kort een vanafprijs van €35.495. Daarmee betaalde je voor een elektrische Puma Gen-E niet geheel verrassend meer dan voor een variant met benzinemotor. Vanaf nu is dat niet meer het geval. De elektrische Ford Puma Gen-E is er voortaan namelijk vanaf €32.995. Daar geeft Ford nog een extra korting van maar liefst €3.000 op, met als gevolg dat de Puma Gen-E tijdelijk vanaf €29.995 van eigenaar wisselt. Voor de rijker uitgeruste Premium-uitvoering ben je €35.795 kwijt. Voor een Puma met benzinemotor tik je – voor de Titanium-uitvoering – minimaal €33.970 af. Ook zonder de extra korting is de elektrische Puma Gen-E in aanschaf nu dus voordeliger.

Sound Editions

Ford introduceert voor de Puma, Puma Gen-E en Kuga een speciale uitvoering die Sound Edition heet. Bij de Puma is die gebaseerd op de ST-Line X-uitvoering. Hij voegt daar heel wat zaken aan toe. We noemen speciale 18-inch lichtmetalen wielen, een 360-gradencamera, adaptieve cruisecontrol, interieurbekleding met lichte accenten, een in het zwart uitgevoerd dak, een verwarmbaar stuurwiel, een elektrisch verwarmbare voorruit, stoelverwarming voor, speciale verlichte instaplijsten, speciale vloermatten, matrix-ledkoplampen, parkeersensoren voor, een uitgebreide reeks passieve- en actieve-veiligheidssystemen én een Bang & Olufsen-audiosysteem met een vermogen van 650W, compleet met midwoofers. De Puma Sound Edition is er enkel in Metropolis White en kost €42.690.

Bij de elektrische Puma Gen-E is de Sound Edition gebaseerd op topversie Premium. Hij kost €37.795 en profiteert van al het lekkere dat je ook in de Puma Sound Edition extra krijgt.

De Ford Kuga Sound Edition zit ook extra dik in zijn spullen en krijgt nog eens losse tweeters en woofers, wat op audiogebied een nog groter feestje moet bieden. Op het moment van schrijven kunnen we je de prijs van de Kuga Sound Edition nog niet vertellen.