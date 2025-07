Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In deze aflevering van Back to basics behandelen we de Ford Puma Gen-E, maar we hadden het net zo goed bij ‘Ford Puma’ kunnen laten. De elektrische variant is immers meteen de goedkoopste Puma die je kunt kopen.

Ford Puma Gen-E - €32.995 (tijdelijk €29.995)

Wat is dat toch? Steeds vaker zien we dat autofabrikanten de prijs van (met name elektrische) nieuwkomers kort na de introductie al verlagen, alsof ze zelf geschrokken zijn van de reactie op die prijzen. Deze week ontdekten we dat de vanafprijs van de Ford Puma Gen-E, zoals de langverwachte elektrische Puma heet, wordt verlaagd van €35.495 naar €32.995. Bovendien gooit Ford er tijdelijk een korting van €3.000 overheen, zodat je nu al voor minder dan 30 mille in zo’n elektrische Puma stapt.

Kijk, en dan is dat rijbereik van 376 kilometer ineens heel prima. De Puma kan zich daarmee meten met bijvoorbeeld de Volkswagen ID3 Pure. Die is er tijdelijk ook voor minder dan 30 mille en heeft een rijbereik van 384 kilometer. De ID3 zit formeel weliswaar in een hoger segment, maar de markt heeft al uitgebreid bewezen dat veel mensen toch liever een SUV hebben.

De situatie is er voor de Ford dus flink wat rooskleuriger op geworden, maar het succes is ook afhankelijk van de uitrusting. Een blik op de prijslijst leert dat er twee verschillende versies zijn van de Gen-E, plus een tijdelijk verkrijgbare Sound Edition die voor €37.795 riant de duurste versie is. Ze worden alle op dezelfde manier aangedreven en hebben allemaal dezelfde accu van 43,6 kWh, dus het verschil zit volledig in de aankleding.

Geel in plaats van grijs

De basisversie heet simpelweg ‘Gen-E’. Aan de buitenzijde herken hem uiteraard aan de dichte ‘grille’ en unieke voorbumper, maar vooral aan de kleur. ‘Electric Yellow’ is beslist niet te missen en bovendien (je verwacht het niet met zo’n naam) exclusief voor de elektrische Puma. In ruil daarvoor is ‘Cactus Grey’ van de reguliere Puma hier juist niet leverbaar, maar wij staan vooraan om grondverfgrijs in te ruilen voor zonnebloemgeel. Ledkoplampen en -achterlichten, meegespoten deurgrepen en spiegels en 17-inch lichtmetalen wielen zijn standaard, dus echt kaal oogt zo’n basismodel hier zeker niet. Aan de binnenzijde treffen we automatische climatecontrol, een draadloze telefoonlader, een armsteun voor, sfeerverlichting met zeven kleuren, cruisecontrol-knoppen en een 12-inch multimediascherm met navigatie aan, dus ook hier geen serieuze klachten. Stoel- en stuurverwarming ontbreken wel, en zijn zeker in een EV wel nuttige extra’s om zo efficiënt mogelijk te kunnen verwarmen. Ook ‘missen’ we keyless entry, al is dat eigenlijk geen schande.

Met €3.000 korting kun je van alles doen. Op vakantie gaan bijvoorbeeld, of twee horren en een rolgordijn bestellen voor je huis (vraag het maar niet). Óf upgraden naar de Premium-versie van de Ford Puma Gen-E, want het prijsverschil tussen de twee bedraagt €2.800. De Premium kost dus €35.795 zonder korting of €32.795 met, waarbij je in het laatste geval tegen jezelf en je partner kunt zeggen dat hij goedkoper is dan de basisversie zonder korting. Dat maakt de drempel toch wat lager en brengt mooi wel keyless entry, een uitgebreider verstelbare passagiersstoel, mooiere bekleding, een elektrisch bedienbare achterklep, 18-inch lichtmetaal, matrix-ledkoplampen en Bang & Olufsen-audio naar je Puma. Jammer is wel dat je dan nog steeds adaptieve cruisecontrol en die stoel- en stuurverwarming mist, want dat zit ongeacht de uitvoering in losse optiepakketten.

De keuze van de auteur

Die Premium is ondanks de prima basisuitrusting zeker een overweging waard, maar het goede nieuws is dat het aankleden van een basis-Gen-E ook met losse opties kan. Zo kun je voor €550 stoel- stuur- en voorruitverwarming krijgen en brengt het Driver Assistance Pack voor €1.100 onder meer adaptieve cruisecontrol. Keyless entry zit in het Comfort Pack, dat €775 kost en dan ook meteen elektrisch inklapbare buitenspiegels en een elektrisch bedienbare achterklep oplevert. Kies je die pakketten allemaal, dan staat er een Puma die bijna net zoveel kost als een Premium. Hij heeft voor €35.420 (zonder korting) dan iets minder opsmuk en een minder fijn audiosysteem, maar wel alle zaken die naar mijn mening toch wat belangrijker zijn. Dit is dus wellicht de rationeelste weg, waarbij het weglaten van Driver Assistance de grootste besparing oplevert. Dat doe ik, maar het uitgespaarde geld gaat linea recta naar het panoramische schuif/kanteldak. Dat is verre van rationeel, maar wel lekker. Het resultaat kost €35.320, of € 34.320 zonder dat 'domme' dak. Allebei zonder korting uiteraard, dus trek er gerust nog 3 mille af. Met de exterieurkleur zijn we vandaag zo klaar: dat geel is fantastisch.