Ook Ford Focus krijgt mild-hybrid motoren

Waar de Ford Fiesta alleen de aan een handbak gekoppelde 125 pk 1.0 Ecoboost met mild-hybrid techniek krijgt, is er bij de Focus meer keuze. Zowel de Focus Hatchback als Focus Wagon krijgt ook de van de Puma bekende 155 pk leverende mild-hybrid 1.0 Ecoboost. Ook deze krachtbron is in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Hatchback

De nieuwe versies van de Focus zijn leverbaar in tal van uitvoeringen. De vanafprijs van de hatchback met 125 pk s1.0 Ecoboost met mild-hybrid techniek is vastgesteld op € 27.075. Dat bedrag betreft de Trend Edition Business-uitvoering. Voor de Titanium X Business-variant vraagt Ford € 28.625. De Active Business-uitvoering kost eveneens € 28.625. Liever de ST-Line X Business of Active X Business? Ook mogelijk, Ford vraagt voor allebei minimaal € 29.625. Als Vignale gaat de hatchback in deze configuratie vanaf € 32.375 van de hand.

De 155 pk variant van de mild-hybrid aandrijflijn is bij de Focus Hatchback alleen leverbaar als Titanium X Business en als ST-Line X Business. Die eerste kost € 30.125, de tweede variant wisselt vanaf € 31.125 van eigenaar.

Wagon

Net als de Hatchback is ook de Focus Wagon in combinatie met de nieuwe aandrijflijnen in tal van uitvoeringen te koop. De Focus Wagon met 125 pk 1.0 Ecoboost heeft als Trend Edition Business een vanafprijs van € 28.325. De ST-Line Business begint met € 29.875, een bedrag dat we ook op het prijskaartje van de Active Business lezen. De ST-Line X Business en Active X Business kosten allebei minimaal € 31.125 terwijl de topversie Vignale een investering vergt van tenminste € 33.875.

De Focus Wagon is er zoals gezegd ook met de 155 pk 1.0 mild-hybrid Ecoboost. De Titanium X Business heeft in deze samenstelling een vanafprijs van € 31.625. De ST-Line X Business en Active X Business ronden de prijslijst aan de bovenkant af en gaan allebei vanaf minimaal € 32.625 van de hand.