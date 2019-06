Ford met 'GT-nieuws' naar Goodwood

Ford meldt dat het tijdens het Goodwood Festival of Speed bijzonder nieuws met betrekking tot de GT presenteert. Het is nog niet helemaal helder wat we precies kunnen verwachten.

Ford toont een teaserafbeelding waarop de neus van de heftige GT te zien is. Achterop de auto is een enorme spoiler te vinden en bovenop het dak van de supercar zien we een roofscope. Daarmee lijkt het erop dat Ford een nieuwe raceversie van zijn GT meebrengt naar Goodwood, maar helemaal zeker is dat niet.

Ford heeft momenteel al een raceversie van de GT, de GTE, die bestemd is voor Endurance-races. Die auto's moeten het zonder roofscope stellen. De koplampen die we op deze teaser zien, lijken echter op de units in de 'reguliere' GT. Mogelijk presenteert Ford dus trackday-variant van zijn supercar, maar ook dat durven we nog niet met zekerheid te zeggen. Nog even geduld, op 4 juli wordt de auto gepresenteerd.