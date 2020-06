Le Mansory is extreme Ford GT

De Duitse tuner Mansory is niet vies van een tuningpakket vol controversieel ogende spoilers en bumpers. Dat het bedrijf die opsmuk ook op exclusievere auto's plakt, was al bekend. Dat ook de Ford GT niet veilig is voor de grijpgrage handjes van het bedrijf, was dat nog niet.

Je zou maar in de situatie verkeren dat je apetrots bent op je Ford GT, maar dan blijkt je buurman twee villa's verderop een exemplaar in exact dezelfde kleurstelling te hebben. Om jouw Ford GT van die van de rest van de gefortuneerde GT-eigenaren te onderscheiden, kun je nu aankloppen bij tuner Mansory. Het bedrijf presenteert namelijk de Le Mansory, een extreem verbouwde GT met een sterker hart dan ooit.

Laten we beginnen met de aandrijflijn. Net als het in 2015 voor het eerst aan de wereld getoonde exemplaar van de tweede generatie GT, de derde als we de GT40 meetellen, heeft deze Le Mansory een van twee turbo's voorziene 3.5 V6 achter de voorstoelen liggen. In de creatie van Mansory stampt die zescilinder er geen 669 pk en 745 Nm uit, maar stuurt voortaan 710 pk en 840 Nm via de bekende zeventraps automaat naar de achterwielen. De topsnelheid van deze laagvlieger ligt op 354 km/h. Bloedsnel dus, maar het is niet dat je met de 347 km/h die het origineel haalt je het snot voor ogen wordt gereden op de Autobahn... Volgens Mansory is het extra vermogen afkomstig uit het slim herschrijven van het motormanagementsysteem.

Over het uiterlijk kunnen we zowel lang als kort zijn, en we kiezen voor het laatste. De GT krijgt een uitbundige bodykit aangemeten die net als de koets van de reguliere GT is vervaardigd uit koolstofvezel. Het geheel maakt de Le Mansory 5 centimeter breder dan het origineel. Opvallend zijn de volledig nieuwe koplampen, exemplaren die niet voorzien zijn van de overkapping van het origineel. De Le Mansory staat op 21-inch groot lichtmetaal waar Continental Sport Contact 6-banden omheen zijn gevouwen. Natuurlijk wordt ook het binnenste volledig volgehangen met een aantal vierkante meters wit en blauw alcantara.

GT-eigenaren die die er graag 'uniek' bij rijden, kunnen opgelucht ademhalen. De kans dat er even verderop een identieke Ford GT geparkeerd staat, is met de 3 exemplaren die van deze Le Mansory gebouwd gaan worden een stuk kleiner.