Ford GT als Alan Mann Heritage Edition

De Alan Mann Heritage Edition heeft dezelfde kleurstelling als de AM GT-1: het eerste op de GT40 gebaseerde prototype van Alan Mann Racing. Mann gebruikte lichtere materialen voor zijn auto, die Ford uiteindelijk hielpen om met de GT40 Mk2 Le Mans te winnen. Een unieke kleur rood, 'Alan Mann red', vormt de basis voor het opvallende kleurenschema. Een ander kenmerkend element vormen de gouden racestrepen, die van voren naar achteren over de auto gedrapeerd zijn. Helemaal aan de voorkant worden die strepen ter hoogte van de koplampen nog geflankeerd door twee witte strepen, die doorlopen tot de koelsleuven. Verder valt het racenummer '16' op, dat te vinden is op de voorkant, de flanken en onder de achterspoiler.

De Alan Mann Heritage Edition beschikt verder over diverse in carbon uitgevoerde details zoals de wielen, splitter, sideskirts, spiegels en diffuser. Ford trekt dat koolstofvezel door in het interieur, waar de instaplijsten en de middenconsole in het materiaal uitgevoerd zijn. De stoelen zijn in zwart Alcantara met rood-gouden stiksels gehuld. Op het dashboard is een klein gouden accentlijstje te vinden. Om de match met het exterieur compleet te maken, zijn de schakelflippers gespoten in dezelfde unieke kleur rood als de buitenkant.

De Ford GT Alan Mann Heritage Edition is te bewonderen op de Chicago Auto Show naast het originele prototype. De speciale editie is tevens per direct te bestellen voor geselecteerde GT-klanten en wordt dit kwartaal geleverd. Het is niet de eerste keer dat Ford de GT gebruikt om licht te laten schijnen op het verleden: eerder verschenen onder meer de 'Heritage Edition' en de '64 Heritage Edition'.