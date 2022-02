Ford GT houdt het dit jaar nog voor gezien

De tweede generatie van de retro Ford GT is alweer ruim vijf jaar in productie, maar eind dit jaar houdt het echt op. Daarmee komt er mogelijk een definitief einde aan de Ford GT-verhaal.

Ford had 15 jaar geleden de retrosmaak even goed te pakken. In een jaar tijd presenteerde het zowel de eerste echt retro Mustang, maar ook een moderne reïncarnatie van de legendarische Ford GT40. Voor die tweede houdt het sprookje nu bijna op. De tweede generatie, die in 2015 het levenslicht zag en in 2016 in productie ging, zal dit jaar afzwaaien. Dat vertelt een woordvoerder van Ford aan Motor Authority. Inmiddels zou de teller op 1.100 gebouwde exemplaren staan en er zijn er in totaal 1.350 gepland. De laatste wordt eind dit jaar gebouwd. AutoWeek reed de Ford GT als eerste Nederlandse medium.

De tweede Ford GT is ondanks zijn veel langere productieperiode behoorlijk wat zeldzamer gebleven dan de eerste retro Ford GT. Daarvan werden er van 2004 tot 2006 namelijk ruim 4.000 gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om er van de tweede generatie slechts 1.000 te bouwen, maar in 2018 werd al besloten dat er nog 350 aan toegevoegd zouden worden.

Er is voor zover bekend nog geen opvolger gepland en dus heeft het er alle schijn van dat het GT-boek bijna 60 jaar na het verschijnen van de GT40 Mk I dan echt gesloten wordt. Er verschenen de afgelopen jaren al diverse speciale edities die allemaal een ander onderdeel van de roemruchte geschiedenis van de GT40 eren. Afgelopen week nog trok Ford het doek van de Alan Mann Heritage Edition en in de zomer van 2020 verscheen bijvoorbeeld ook nog een simpelweg 'Heritage Edition' geheten uitvoering van de supercar. Wie weet blaast Ford het GT-thema op den duur nog eens nieuw leven in met een elektrische krachtpatser met klassieke lijnen.