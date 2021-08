Ford GT '64 Heritage Edition is eerbetoon aan oorsprong

Die kleurstelling is behoorlijk kenmerkend en blijft dus in grote lijnen trouw aan die van het prototype. Voor de basiskleur koos Ford 'Wimbledon White', dat iets warmer lijkt te zijn dan de witte lak van het origineel. Verder vormt de voorkant in de kleur 'Antimatter Blue', een diep donkerblauwe kleur die eerder naar zwart neigt, een kenmerkend element van de '64 Heritage Edition. Over het dak richting de achterzijde loopt een racestreep in diezelfde kleur. Om het af te maken spoot Ford de wielen eveneens in 'Antimatter Blue' en zijn zaken als de splitter en de diffuser afgewerkt in naakt carbon. In het interieur is dat materiaal ook in grote mate terug te vinden. Voor de stoelen en een deel van het dashboard maakte Ford gebruik van blauw Alcantara.

Het idee voor de Ford GT40 ontstond in 1963. Ford wilde Ferrari verslaan op Le Mans en riep daarbij de hulp in van wijlen Carroll Shelby, die met zijn Cobra de nodige successen boekte in de racerij. Een jaar later onthulde Ford het prototype van de GT40 op de New York International Auto Show. In totaal bouwde Ford vijf prototypes van de GT40, waarvan chassis GT/105 de enige is die zijn originele kleuren nog draagt. Uiteindelijk was al die moeite niet zonder succes, want Ford won Le Mans van 1966 tot en met 1969. De '64 Heritage Edition vormt een mooi eerbetoon aan waar het allemaal begon.

Overigens is dit niet de eerste keer dat Ford de GT gebruikt om de geschiedenis te eren. Eerder bracht het merk onder meer de GT Heritage Edition uit om de overwinningen op Le Mans te eren. Daarvan is ook één exemplaar in Nederland geleverd.