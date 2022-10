Ford GT LM is de allerlaatste

Met de Ford GT LM staat het merk stil bij zijn successen tijdens deelname aan Le Mans. Daarbij achten de Amerikanen vooral de overwinning in 2016 belangrijk, toen Ford tijdens zijn eerste deelname na 50 jaar afwezigheid, op plaats 1 en 3 eindigde met de nieuwe GT. De straatauto die het merk vervolgens op de markt bracht in 2017, is gebaseerd op die Le Mans-racer. Best bijzonder, want meestal hebben raceauto's niet zó veel te maken met de straatauto's waarop ze lijken.

Ford is er in ieder geval trots op. Zelfs zozeer, dat het de krukas van de auto die in 2016 derde werd verwerkte in alle 20 GT LM's die het nu produceert. De badge die op het dashboard voor de neus van de bijrijder prijkt, is namelijk 3D-geprint met een metaal dat gemaakt werd met het materiaal van de krukas van die auto. Het raceteam van Ford demonteerde de motor van de auto die goed was voor de derde plek, 'versnipperde' de krukas, en smolt 'm samen met wat extra metaal. Zodoende was één krukas voldoende voor 20 plakkaten.

Rood of blauw

Omdat Fords racedeelnemers aan de 24 uur van Le Mans in 2016 in het blauw en rood gestoken waren, kun je bij het bestellen van de GT LM kiezen uit blauwe of rode accenten. De Amerikanen tinten de koolstofvezel elementen aan de buitenzijde van de auto in de kleur naar keuze en vouwen de bestuurdersstoel vervolgens ook in blauw of rood alcantara. De binnenzijde van de koolstofvezel wielen wordt ook blauw of rood getint.

Verder spuit Ford alle LM's in liquid silver en krijgen ze voor deze editie unieke, wederom 3d-geprinte titanium uitlaateindstukken met daarin een 'cycloonvorm', zoals het merk het noemt. De Ford GT LM is de negende special edition van het model. Voor elke van die edities liet Ford de GT motorisch ongemoeid, wat betekent dat ook de LM het doet met een 3,5-liter grote twin-turbo V6, goed voor 660 pk en een top van 348 km/h.