Ford GT Heritage Edition eert raceverleden

Het is volgend jaar 55 jaar geleden dat Ford met de GT40 geschiedenis schreef bij de 24 uur van Daytona en bij de 24 uur van Le Mans. Een mooi moment voor de Amerikanen om hun huidige GT uit te dossen in de oorspronkelijke kleurstelling.

In 1966 trok Ford ten strijde in twee befaamde enduranceraces, de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans. Met de GT40 had Ford in de jaren ervoor (samen met Carroll Shelby en Ken Miles) een bloedstollend monster neer weten te zetten, dat dat jaar eindelijk voor elkaar kreeg waarvoor het was gemaakt. Het was het begin van een uiterst dominante periode in de autosport voor Ford. Omdat het volgend jaar 55 jaar geleden is, vindt Ford het hoog tijd om de moderne GT uit te dossen in de kleuren van zijn succesvolle voorvader.

Ford kiest er daarbij voor om de GT uit te voeren in de kleurstelling van auto nummer 98, die de 24 uur van Daytona won met Ken Miles en Lloyd Ruby achter het stuur. Geheel volgens het voorbeeld van het origineel heeft de GT zodoende een asymmetrische kleurstelling, met een zwarte motorkap met op de neus een rood vlak aan de linkerzijde. Verder komt het 'Race Red' ook enkel op de linkerflank terug, zoals dat bij het origineel ook het geval was. De 20-inch wielen zien historisch correct goudkleurig.

De historisch verantwoorde aankleding hoort bij een breder scala aan personificatiemogelijkheden voor de GT voor het laatste volle productiejaar, 2021. In totaal zijn 40 GT's in diverse speciale kleurstellingen uit te voeren, waaronder dus deze Daytona-kleuren. Andere opties zijn iets eenvoudiger. Zo zien we een witte GT met subtiele blauwe striping, maar ook een rode, blauwe en zelfs gifgroene GT met accentuerende strepen. Daarbij is het volgens Ford ook mogelijk om bepaalde delen ongelakt te laten om het kale koolstofvezel te tonen. Ook volledig 'kale' koolstofvezel 20-inch wielen behoren tot de opties. Wat het allemaal moet kosten, laat Ford nog niet los.