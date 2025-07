Dakargelb op je i7 of een X1 in Technoviolet? Het kan allemaal dankzij BMW Individual’s Manufaktur-lakkleuren, die je nu voor het eerst gewoon in de configurator kunt aanvinken en bekijken. En bestellen met een hele flinke korting, bovendien.

De voorjaarsronde door de achtertuin is inmiddels achter de rug, de kinderen moeten nog naar school en voor barbecueën was het weer eerder deze week nóg geschikter dan nu. Wat je dan gaat doen dit weekend? Wellicht eindeloos BMW’s configureren, want dat is zojuist een stukje leuker geworden. Het is nu namelijk mogelijk om een lakkleur uit het exclusieve aanbod van BMW Individual te selecteren en te visualiseren, en dus zijn er knotsgekke combinaties mogelijk. We doen alvast een voorzetje in de bovenstaande fotogalerij, maar doe gerust een poging om ons te overtreffen.

Een lakkleur op verzoek bestellen is niet nieuw, zeker niet bij een premiummerk als BMW. BMW lijkt dit extra uitgebreide kleurenaanbod nu echter wat meer te ‘pushen’ door ze in de reguliere configurator te tonen, waar je voorheen naar een speciale pagina moest om het aanbod te zien. Dat aanbod is erg uitgebreid, maar varieert wel wat per model. BMW-liefhebbers kunnen hun hart ophalen bij illustere BMW-tinten uit het verleden, zoals het hierboven genoemde Dakargelb of Technoviolet, maar er zijn ook allerlei moderne, frisse tinten verkrijgbaar. Dat hoeft trouwens niet meteen gifgroen of knaloranje te zijn, want met een exclusieve variatie op een thema als bruin, donkerblauw of donkergroen blijkt dat uniek ook ingetogen kan zijn.

Aan dat moois hangt natuurlijk wel een prijskaartje. De prijs van een Individual Manufaktur-lakkleur bij BMW hangt af van het formaat auto, maar bedraagt normaal gesproken minimaal €3.995. Dat geldt voor de kleinere modellen uit de (X)1- en 2-serie. Ga je naar een 3- of 4-serie, al dan niet als SUV, dan komt er €1.000 bij. Voor de 5-serie, X5 en X6 kost een exclusieve lakkleur €6.095 en voor de topmodellen met een 7 of 8 in de naam (of de XM) ben je €7.095 kwijt. Het goede nieuws is echter dat de speciale kleurtjes flink zijn afgeprijsd: BMW biedt ze tijdelijk aan met een korting van maar liefst 50 procent. Wie dan bedenkt dat een Metallic-kleurtje uit het reguliere aanbod ook zomaar dik 1.000 of zelfs meer dan 2.000 euro kost, zal zien dat de meerprijs met de korting eigenlijk wel meevalt.

Louwman Museum

De 50 procent korting is bedacht ter ere van het 50-jarig bestaan van BMW's 'Art Cars', rijdende kunstwerken die af en toe opduiken en behalve in musea ook in de racerij te zien zijn (geweest). Wie gecharmeerd is van deze bijzondere en kunstzinnige autocategorie, moet de komende tijd zeker even een bezoekje brengen aan het Louwman Museum in Den Haag. Daar is vanaf vandaag de tentoonstelling Fine Art on Wheels te vinden, waarin de Art Cars van BMW een grote rol spelen.