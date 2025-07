De Koenigsegg Sadair's Spear is pas net onthuld, of hij heeft al een record te pakken. Het is de snelste productieauto ooit op de heuvelklim op Goodwood.

Afgelopen weekend werden er weer tal van heftige auto's de heuvel op gejaagd tijdens het Goodwood Festival of Speed en er was er eentje wel héél snel. De Koenigsegg Sadair's Spear wist de heuvelklim namelijk in slechts 47:14 af te leggen. Daarmee was de Zweedse hypercar de allersnelste productieauto ooit aldaar. De snelste tijd (39:08) is echter nog altijd in handen van de McMurtry Spéirling, maar dat was geen productieauto.

De Sadair's Spear werd eind juni onthuld en is een soort ultieme uitmonstering van de Koenigsegg Jesko. Met een vermogen van 1.625 pk en maar liefst 1.765 kilo downforce kun je je voorstellen dat hij bloedsnel is. Dat is nu dus wel gebleken. Benieuwd hoe dat er in het echt uitziet? Kijk dan zeker onderstaande video even (vanaf 6:23):