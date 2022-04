Files terug van weggeweest sinds vervallen thuiswerkadvies

Nu thuiswerken niet langer het devies is, gaan veel mensen weer als vanouds naar het werk. Dat is op de weg goed te merken, want het filespook is weer helemaal terug van weggeweest. Toch is het nog wel rustiger dan vóór corona.

Het aantal files op de Nederlandse wegen is flink toegenomen sinds twee weken geleden het thuiswerkadvies verviel, meldt de ANWB. Spitsen met 300 tot 400 kilometer file behoren weer tot het dagelijkse leven. Ondanks de toename ligt het aantal files nog onder het niveau van vóór de coronapandemie. Uit de cijfers blijkt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 62 procent minder opstoppingen waren dan in dezelfde maanden in 2019.

Vooral op wegen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland ziet de ANWB dat auto's langer vaststaan. Volgens Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie duidt dat op de terugkeer van structurele knooppunten op de Nederlandse snelwegen. "Laten we hopen dat we niet terugkeren naar de dramatische situatie van 2019 toen weggebruikers dagelijks stilstonden op bijna alle snelwegen in ons land", aldus Broekhuis.

Vooralsnog lijkt het erop dat we terugkeren naar de situatie zoals die zich afgelopen najaar voor de lockdown ook openbaarde. Toen was het duidelijk weer een stuk drukker op de weg, maar bleef het ook achter bij 2019. Het Planbureau voor de Leefomgeving deelde vorig jaar al de verwachting dat de filedrukte blijvend verminderd is door thuiswerken. Hoewel veel mensen nu weer naar het werk gaan, is thuiswerken of 'hybride werken' bij veel bedrijven onderdeel van de werkcultuur geworden.