Europa gek op hoge auto's: dit zijn de populairste modellen

De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe hoge modellen bij gekomen in de showrooms. Als autofabrikant doe je eigenlijk niet meer mee als je niet minstens een paar SUV's of cross-overs in het aanbod hebt. Veel mensen die in de markt zijn voor een nieuwe auto vragen er nou eenmaal om. Zo sterk zelfs, dat al enkele jaren SUV's en cross-overs het leeuwendeel van de markt voor nieuwe auto's vormen in Europa. In 2020 lag het marktaandeel nog op 41,3 procent, dit jaar was het al bijna 60 procent. 59,2 procent om precies te zijn. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce, ingezien door Automotive News.

Het omslagpunt lag ergens in 2021, toen de hoge modellen voor het eerst meer dan de helft van de markt besloegen. Sindsdien is er alleen maar groei en in 2024 ging het nog wat harder dan in de jaren ervoor. De populairste 'hoge' auto van dit moment is de Volkswagen T-Roc. Daarvan werden er volgens Dataforce dit jaar bijna 200.000 verkocht. Let wel: daar helpt de nieuwe T-Roc nog (vrijwel) niet aan mee. Volkswagen doet goede zaken, want op twee staat de Tiguan met zo'n 180.000 stuks. Op drie de eerste niet-VW: de Toyota Yaris Cross (174.567). De nummer vier en vijf zijn respectievelijk de Peugeot 2008 (160.104) en de Dacia Duster (157.004).

Uit onze eigen cijfers blijkt dat in Nederland de Kia EV3, Skoda Elroq, Tesla Model Y, Toyota Yaris Cross en Kia Niro de vijf populairste modellen met hoge instap zijn. Dat zijn überhaupt ook de populairste modellen van dit jaar, als we de Kia Picanto op nummer drie even niet meerekenen. De populairste lage modellen in ons land zijn (behalve dus de Kia Picanto) de Toyota Aygo X, de Tesla Model 3, Toyota Yaris, Renault Clio en Peugeot 208.

Gebruikte auto's met hoge instap

