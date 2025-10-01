Nieuwe Volkswagen T-Roc: mild-hybride nieuwkomer vanaf bijna €38.000
Iets goedkoper dan de vorige
De nieuwe Volkswagen T-Roc staat te trappelen om zich op het Nederlandse wegdek te begeven. Nu zijn de prijzen van het nieuwe model bekend. Instappen kan vanaf €37.990.
Eind augustus maakten we van dichtbij al kennis met de tweede generatie. De nieuwe Volkswagen T-Roc is een maatje gegroeid ten opzichte van het vorige model én is in een nieuwe, maar herkenbare verpakking gestoken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Golf en de Tiguan krijgt de T-Roc géén plug-in hybride aandrijflijnen. Wel heeft Volkswagen mild-hybride en volledig hybride versies op de plank liggen. De prijzen van de mild-hybride versies zijn er nu. Wat blijkt: de T-Roc is iets minder duur dan het model dat hij vervangt.
De nieuwe Volkswagen T-Roc is er vanaf €37.990. Voor dat geld is hij voorzien van een 115 pk sterke 1.5 eTSI geheten mild-hybride aandrijflijn met zeventraps DSG-automaat. De vanafprijs geldt voor de Trend First Edition. Ter vergelijking: de vorige T-Roc was er tot voor kort vanaf €38.290. Voor dat geld reed je de instapper met 115 pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak. Dat was geen mild-hybride.
Voor meer vermogen zorgt een 150 pk sterke variant van de 1.5 eTSI. Ook die is aan de zeventraps DSG-automaat geknoopt. Deze sterkere T-Roc is er vanaf €42.990 (Life First Edition). Een niet-mild-hybride T-Roc met 150 pk van de vorige generatie met automaat kostte je €42.290. Verwaarloosbaar minder dus. Begin december komen de eerste exemplaren naar de Volkswagen-dealers.
Prijzen Volkswagen T-Roc - oktober 2025
|Motor
|Vermogen
|Transmissie
|Uitvoering
|Vanafprijs
|1.5 eTSI
|115 pk
|DSG-7 automaat
|Trend First Edition
|€37.990
|1.5 eTSI
|115 pk
|DSG-7 automaat
|Life First Edition
|€40.490
|1.5 eTSI
|115 pk
|DSG-7 automaat
|Style First Edition
|€44.990
|1.5 eTSI
|150 pk
|DSG-7 automaat
|Life First Edition
|€42.990
|1.5 eTSI
|150 pk
|DSG-7 automaat
|Style First Edition
|€47.490
|1.5 eTSI
|150 pk
|DSG-7 automaat
|R-Line First Edition
|€46.990
PRIVATE LEASE Volkswagen T-Roc
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R-Line Navi Camera 18''
- 2022
- 28.511 km
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150PK DSG-7 Sport Business R R-line | TREKHAAK | NAVIGATIE | VIRTUAL COCKPIT | 18 INCH | ADAPT. CRUISE
- 2020
- 65.000 km
Volkswagen T-Roc (1) GP Life Edition 1.0 TSI 85 kW / 116 PK SUV 6 versn. Hand
- 2025
- 0 km