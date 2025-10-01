De nieuwe Volkswagen T-Roc staat te trappelen om zich op het Nederlandse wegdek te begeven. Nu zijn de prijzen van het nieuwe model bekend. Instappen kan vanaf €37.990.

Eind augustus maakten we van dichtbij al kennis met de tweede generatie. De nieuwe Volkswagen T-Roc is een maatje gegroeid ten opzichte van het vorige model én is in een nieuwe, maar herkenbare verpakking gestoken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Golf en de Tiguan krijgt de T-Roc géén plug-in hybride aandrijflijnen. Wel heeft Volkswagen mild-hybride en volledig hybride versies op de plank liggen. De prijzen van de mild-hybride versies zijn er nu. Wat blijkt: de T-Roc is iets minder duur dan het model dat hij vervangt.

De nieuwe Volkswagen T-Roc is er vanaf €37.990. Voor dat geld is hij voorzien van een 115 pk sterke 1.5 eTSI geheten mild-hybride aandrijflijn met zeventraps DSG-automaat. De vanafprijs geldt voor de Trend First Edition. Ter vergelijking: de vorige T-Roc was er tot voor kort vanaf €38.290. Voor dat geld reed je de instapper met 115 pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak. Dat was geen mild-hybride.

Voor meer vermogen zorgt een 150 pk sterke variant van de 1.5 eTSI. Ook die is aan de zeventraps DSG-automaat geknoopt. Deze sterkere T-Roc is er vanaf €42.990 (Life First Edition). Een niet-mild-hybride T-Roc met 150 pk van de vorige generatie met automaat kostte je €42.290. Verwaarloosbaar minder dus. Begin december komen de eerste exemplaren naar de Volkswagen-dealers.

Prijzen Volkswagen T-Roc - oktober 2025