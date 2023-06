Elektrische verkooptopper van Peugeot krijgt facelift

De 208 is momenteel het absolute succesnummer van Peugeot. De 208 was vorig jaar niet alleen in Nederland, maar zelfs in heel Europa de best verkochte nieuwe personenauto. Er is Peugeot dus veel aan gelegen om zijn kleine hatchback actueel te houden. Om de aandacht vast te houden, krijgt het model binnenkort een facelift. Op deze foto's is de vernieuwde elektrische Peugeot e-208 voor het eerst te zien.

Begin 2019 beleefde de Peugeot 208 zoals je die nu kent zijn internationale debuut. Hij kreeg direct een volledig elektrische variant die e-208 heet en die een behoorlijk steentje bijdraagt aan het internationale succes van de kleine Peugeot. Inmiddels zijn ze allebei ruim vier jaar oud. Cross-overbroer 2008 onderging dit jaar een facelift en zo te zien krijgt de 208 spoedig op vergelijkbare wijze een opfrisser.

Op deze set foto's zien we de vernieuwde elektrische Peugeot e-208 voor het eerst. Hij krijgt - waarschijnlijk net als de versies met verbrandingsmotoren - een behoorlijk herzien front. Net als bij de vernieuwde 2008 trekt Peugeot de drie verticale ledelementen uit de koplampen en plaatst er drie kleinere ledsegmenten voor in de plaats. De enkele verticale led-uitloper in de bumper wordt - inderdaad net als bij de 2008en 508 onlangs - mogelijk vervangen door drie exemplaren. Daarmee sijpelt een belangrijk nieuw designelement van de Peugeot Inception Concept door naar de 208. Zijn grille wordt straks ingevuld door een uitgebreide verzameling diagonale ornamenten en de onderste koelopening in de bumper groeit daarbij een slag. Op deze foto's is het nog niet te zien, maar het is aannemelijk dat de grille net als bij de 2008 en 508 straks visueel overloopt in de bumper en dus niet meer zo strak wordt omlijst.

Meer visueel nieuws heeft betrekking op de logo's en op de achterkant van de Peugeot 208. Hij heeft namelijk nog altijd het vorige Peugeot-embeem en niet het actuele 'retro' logo dat we op de 308 en de vernieuwde 2008 en 508 aantreffen. Aan de achterzijde zien we aangescherpte achterlichten. Ook hier moeten de drie verticale led-elementen plaatsmaken. Er komen waarschijnlijk diagonale ledsegmenten voor in de plaats.

Ook over het interieur van de Peugeot 208 is nieuws te melden. Hij krijgt zo te zien een aanzienlijk groter infotainmentscherm. Verder zien we een ander stuurwiel - compleet met het nieuwe maar nog afgeplakte Peugeot-logo - en ook de middentunnel ondergaat wijzigingen. De traditionele automaathendel en in dit geval de hendel die de rijrichting van de e-208 bepaalt, maakt plaats voor de kleinere keuzeschakelaar die je van andere recente modellen van Stellantis kent.

Peugeot stelde eerder al de e-208 voor met de nieuwe 156 pk sterke aandrijflijn met 54-kWh accu. Die aandrijflijn was er aanvankelijk alleen in de GT, maar is op moment van schrijven niet verkrijgbaar. We mikken erop dat de vernieuwde e-208 deze aandrijflijn in ieder geval wel krijgt. Verder gaan we uit van de komst van 100 pk en 130 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotoren. Mild-hybrides volgen in 2024.