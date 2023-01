Peugeot 208 stoot Volkswagen Golf van de troon in Europa

De Peugeot 208 was in 2022 de populairste auto in Nederland en nu mag de compacte Peugeot zich ook de populairste auto van Europa noemen. Daarmee stoot de Peugeot 208 de Volkswagen Golf van de troon.

In 2021 werden van de Volkswagen Golf in Europa de meeste nieuwe exemplaren geregistreerd, maar in 2022 mag de Peugeot 208 zich de populairste auto van Europa noemen. Dat blijkt uit cijfers die Automotive News samen met onderzoeksbureau Dataforce presenteert. In 2022 zijn 199.302 nieuwe Peugeots 208 geregistreerd, 4,8 procent meer dan in 2021. Ook in Nederland was de 208 in 2022 de winnaar.

De Volkswagen Golf die in 2021 nog op nummer één stond, eindigde in 2022 op de vierde plek met 170.689 leveringen. Dat waren er ruim 13 procent minder dan in 2021. Op plek twee vinden we de immer populaire Dacia Sandero. De Roemeen zat de Peugeot 208 met 191.499 geleverde exemplaren (+1,3 procent) overigens op de hielen. De derde plek is voor de Volkswagen T-Roc waarvan in 2022 bijna 175.000 exemplaren zijn gekentekend.

In december werden van de Tesla Model Y de meeste nieuwe exemplaren geregistreerd. Het ging om 31.562 stuks. Op de tweede plek stond in december nog een Tesla: de Model 3. De Tesla Model 3 heeft ongetwijfeld last van het succes van de Model Y. Daarvan werden met 20.0258 stuks namelijk 25 procent minder exemplaren gekentekend in december. Kijken we naar heel 2022 dan vinden we de Model Y met 134.975 leveringen op de twaalfde positie. De Model 3 staat met 90.191 geleverde exemplaren (-35,3 procent) op plek 33.