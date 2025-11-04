Wie de opsmuk wegdenkt ziet hier de nieuwe Peugeot 208

Tussen modellen als de 3008 en 5008 springt de Peugeot 208 er niet direct uit als oud model. Toch is de huidige generatie van de populaire B-segmenter inmiddels alweer ruim 5,5 jaar onder ons. De Peugeot 208 werd in maart 2019 in Genève aan het grote publiek getoond en onderging in 2023 een facelift die hem klaar moest maken voor de volgende paar jaar. Tijd voor een nieuwe Peugeot 208 is het nog niet, maar ook de kleine Peugeot heeft niet het eeuwige leven. In 2027 komt er een volledig nieuwe 208 en met een Polygon Concept geheten studiemodel geeft Peugeot in grote lijnen weg wat je daarvan kunt verwachten.

De Peugeot Polygon Concept is natuurlijk een met uiterlijke tierelantijnen volgehangen showauto. In computerspel Fortnite hebben de Fransen zelfs een Polygon City geheten virtuele 'stad' gebouwd in de vorm van het Hypersquare-stuurwiel waar we begin 2023 in de Inception Concept voor het eerst aan konden ruiken. In die digitale speelwereld zal de Peugeot Polygon Concept te zien zijn. Toch is de Polygon Concept meer dan digitale aandachttrekkerij. Volgens Peugeot zien we hier namelijk hoe de 'katachtige design' in de toekomst tot uiting komt. Het feit dat de Polygon Concept een compacte hatchback is en de nieuwe Peugeot 208 zich in 2027 aandient, kan maar één ding betekenen: dit is een hint naar de volgende generatie Peugeot 208.

Peugeot spreekt van een studiemodel met een 'innovatief interieur' en met steer-by-wire technologie. We zien een compacte hatchback met een afgerond front en een opvallend hoekige bilpartij. Interessante kenmerken daarbij zijn de relatief platte, ietwat hoekige led-koplampen aan de voorzijde die met een beetje fanatsie doen denken aan de platte brede koplampen van de 405. Eronder zien we led-elementen die in de Peugeot-overlevering ongetwijfeld voor snorharen moeten doorgaan.

Op 12 november weten we meer, dan beleeft de Peugeot Polygon Conceot zijn digitale debuut.