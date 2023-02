Peugeot 508 vernieuwd: nieuw gezicht én nieuwe plug-in

De Peugeot 508 draait inmiddels vijf jaar mee en dat betekent dat het tijd is voor... een facelift! De Peugeot 508 wordt met name aan de voorzijde grondig vernieuwd, maar ook de bilpartij blijft niet ongemoeid. Peugeot frist ook het interieur op én slijpt de 508 op technisch vlak fijn. De 360 pk sterke PSE-smaak blijft bestaan en dat is goed nieuws voor wie een sportieve plug-in hybride op z'n wensenlijst heeft staan.

Highlights Peugeot 508

Vernieuwd gezicht, eerste model met Inception-invloeden

Nieuwe 180 pk sterke plug-in hybride

360 pk sterke PSE-versie keert terug

Mogelijk kun je je het moment nog wel herinneren dat Peugeot de huidige 508 presenteerde. De tweede generatie 508 brak met zijn gelikte lijnen enorm met zijn voorganger. Inmiddels is de 508 vijf jaar oud en is er op designvlak bij Peugeot het nodige veranderd. Jongere modellen als de 308 en 408 zijn overladen met beduidend meer visueel drama en dus krijgt de Peugeot 508 een facelift om hem visueel meer in de pas te laten lopen met zijn recentere broertjes en zusjes.

De Peugeot 3008 en 5008 - de oudste personenauto's van Peugeot - belandden in 2020 al op de snijtafel en net als die twee SUV's krijgt ook de vernieuwde Peugeot 508 een grille die doorloopt tot ver onder de koplampen. Een groot verschil vinden we echter bij de zogenoemde 'slagtanden', de led-dagrijverlichting die bij de 3008 en 5008 nog uit enkele ledstrips bestaan. Bij de vernieuwde Peugeot 508 zijn dat bij elke koplamp namelijk drie uitlopers geworden. Dat is opvallend én belangrijk. De Peugeot 508 is namelijk de eerste van de Peugeot-familie die een designelement van de Inception Concept meekrijgt. De Inception Concept geeft aan welke ontwerppad Peugeot de komende jaren gaat bewandelen en dus is de 508 zéker niet de laatste Peugeot met een dergelijke, naar klauwen verwijzende lichtsignatuur aan de voorzijde. Je kunt je dus vast al aardig inbeelden hoe de gefacelifte versies van de 308 en 408 er over enkele jaren uit gaan zien.

Maar er is meer nieuws op het gebied van verlichting. Zo zijn de daadwerkelijke koplampen een stuk platter dan voorheen, met als gevolg dat de Peugeot 508 een stuk hongeriger de wereld in tuurt. Het zijn overigens exemplaren met matrix-ledtechniek. Ook aan de achterzijde van zowel de Peugeot 508 Berline als 508 SW past Peugeot de verlichting aan. De lichtunits behouden hun vorm, maar krijgen een andere indeling. Zo liggen de diagonale ledstrepen net als bij modellen als de 308 en 408 voortaan naar rechts. Daarnaast zijn de richtingaanwijzers achter van het 'dynamische' soort. Peugeot geeft de 508 aan de voorzijde nieuw bumperwerk en de PSE-versie van de 508 en 508 SW krijgt ook aan de achterkant een nieuwe bumper. Het oude Peugeot-logo verdwijnt uit de grille en maakt plaats voor het nieuwe retrologo van het merk. Ook verdwijnt het oude Peugeot-logo uit de zwarte strip die de achterlichten met elkaar verbindt. Hier komt geen logo voor in de plaats. In plaats daarvan schrijft Peugeot hier voortaan zijn merknaam uit. Peugeot introduceert verder nieuwe lichtmetalen wielen, 18-inch grote exemplaren die Epherra heten.

Interieur Peugeot 508

Ook in het interieur van de Peugeot 508 waait een wind der vernieuwing, al zijn de nieuwigheden misschien niet in één oogopslag duidelijk. De 508 krijgt een infotainmentsysteem met 10-inch scherm én met nieuwe software. Daarnaast maakt de traditionele keuzehendel van de automaat plaats voor een kleiner keuzehendeltje zoals je dat in recentere Stellantis-producten ziet. Ook ín de Peugeot 508 zie je het oude Peugeot-logo niet meer terug. Op het stuurwiel prijkt dus voortaan het bekende retro-beeldmerk. Achter het stuur vind je een 12-inch digitaal instrumentarium.

Motoren: nieuwe plug-in hybride optie

Zowel de Peugeot 508 Berline (Sedan) als 508 SW is er straks met een 130 pk sterke 1.2 PureTech-driecilinder, een machine die net als alle andere motoren die in de 508 leverbaar zijn aan een automaat met acht verzetten is geknoopt. Dieselen kan elders met een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi-vierpitter, maar die machine wordt in Nederland niet geleverd.

Plug-in hybride aandrijflijnen waren de Peugeot 508 al niet vreemd, maar er komt een nieuwe variant bij. Het stekkergamma start voortaan namelijk met een plug-in hybride variant met een systeemvermogen van 180 pk en 360 Nm. Deze heeft een 150 pk en 300 Nm sterke 1.5 viercilinder die samenwerkt met een 110 pk sterke elektromotor. De 12,4 kWh accu maakt een elektrisch bereik tot 64 kilometer mogelijk (508 SW: 62 kilometer). Een stap daarboven staat de bekende 225 pk en 360 Nm sterke plug-in hybride smaak. Deze heeft dezelfde elektromotor als de minder potente versie, maar heeft een sterkere benzinemotor die het tot 180 pk schopt.

Opnieuw is de absolute topversie de Peugeot Sport Engineered (PSE) geheten, vierwielaangedreven plug-in hybride met een systeemvermogen van 360 pk en 520 Nm. De Peugeot 508 PSE schiet in 5,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De elektrische actieradius is met 52 kilometer kleiner dan die van de mildere stekkerversies. Wél heeft de 508 PSE standaard een 7,4 kW boordlader. Die is bij de andere plug-in hybride aandrijflijnen een optie. De 508's PSE herken je recht van voren uiteraard aan de andere bumper, maar ook aan de glanzend zwarte afwerking van de grille.

De Peugeot 508 komt in juni in Europa op de markt.