Peugeot kondigt aan dat het ergens in de komende weken een concept-car onthult. Niet zo spannend, zou je denken, maar deze concept-car blikt vooruit op zowel een 208-opvolger als een nieuw besturingsconcept.

De showauto zal door het leven gaan als de Peugeot Polygon Concept en blikt volgens Peugeot vooruit op ‘de B-segmenter van de toekomst’. Dat doet vermoeden dat het om een 208-achtige gaat, want ook die populaire Peugeot moet ooit vervangen worden. Opel liet onlangs al een extreme blik op de toekomst van zustermodel Corsa zien, dus het is kennelijk toegestaan om het over de toekomst te hebben binnen Stellantis.

De Peugeot Polygon laat zich voorlopig nog niet zien, maar we weten al wel dat Peugeot met deze auto zal doorbouwen op het in 2023 gepresenteerde ‘Hypersquare’-concept. Dat ‘Hypersquare’ is een rechthoekig stuurwiel, dat door die vorm een nog beter samenspel vormt met het eigenwijze i-Cockpit-concept dat Peugeot nu al 13 jaar hanteert voor vrijwel al z’n interieurs. Het kleine stuurtje biedt bijvoorbeeld een ruimere blik op het hooggeplaatste instrumentarium.

Met een reguliere stuuroverbrenging is zo’n klein, yoke-achtig stuurtje echter helemaal niet handig, omdat overpakken erg lastig is. Daarom mikt Peugeot op steer-by-wire-techniek met zeer variabele stuuruitslag, zoals Lexus dat ook in de RZ toepast. De Polygon Concept heeft de eerste versie van die techniek niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk. Het kan in deze auto dus worden uitgeprobeerd en getest en we horen bij de onthulling van het showmodel ongetwijfeld hoe dat precies in z’n werk moet gaan.