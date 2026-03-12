De mild-hybride benzinemotor wint terrein. De Peugeot 208 en 2008 waren al met een mild-hybride benzinemotor leverbaar en krijgen er nu een aandrijflijn bij. Dat is opmerkelijk genoeg juist een doornormale zonder enige elektrohulp.

De Peugeot 208 en 2008 zijn er behalve als elektrische e-208 en e-2008 ook met verbrandingsmotoren. Tot voor kort waren dat enkel 110 pk en 145 pk sterke mild-hybride benzinemotoren met automaat. Peugeot breidt het leveringsgamma van het tweetal nu uit met een benzinemotor die is gevrijwaard van mild-hybride elektro-bemoeienis. Die aandrijflijn heet Turbo 100 en heeft een 1.2 driecilinder benzinemotor. Hij brengt 100 pk en 205 Nm op de been en is niet aan een automaat gekoppeld, maar aan een handgeschakelde zesbak.

Peugeot 208 Turbo 100

Wie het gaspedaal stevig tegen de bodem trapt en de zesbak kundig bedient, moet de Peugeot 208 Turbo 100 vanuit stilstand in 10,1 seconden op een snelheid van 100 km/h krijgen. Daarmee is hij op de 0-100-sprint marginaal trager dan de 110 pk sterke mild-hybride versie (9,8 seconden). Op de tussensprint van 80 naar 120 km/h is het verschil groter. De 208 Turbo 100 heeft hier 9,6 seconden voor nodig, de Hybrid 110 met automaat 7,1 tellen. De 208 Turbo 100 weegt 1.096 kilo en is daarmee 99 kilo lichter dan z'n mild-hybride alternatief. Het gemiddeld verbruik van de Turbo 100: 5,1-5,2 l/100 km. Dat van de Hybrid 110: 4,5-4,6 l/100 km. Verschil moet er zijn.

De Peugeot 208 Turbo 100 is er als Style, Business en Allure en heeft een vanafprijs van €28.990. Daarmee is het nu de goedkoopste 208. De mild-hybride variant met 110 pk is bij gelijke uitvoering slechts €530 duurder. Leuk weetje: het knallende Jaune Agueda van de 208 op deze foto's is de gratis basiskleur.

Peugeot 2008 Turbo 100

De Peugeot 2008 met deze motor bereikt in 10,9 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij ruim een seconde minder vlug dan de 110 pk sterke mild-hybride versie. Dat wordt met name op de tussensprint van 80 naar 120 km/h duidelijk. De Peugeot 2008 met 110 pk sterke mild-hybride hardware heeft 7,1 seconden nodig om van 80 naar 120 km/h te versnellen. De 2008 met 100 pk sterke benzinemotor en handbak heeft voor dezelfde tussensprint 10,7 seconden nodig. Mooi meegenomen: de Peugeot 2008 Turbo 100 is met 1.181 kilo zo'n 100 kilo lichter dan de 110 pk sterke mild-hybride 2008 met automaat. Meer winst: de nieuwe variant mag 1.200 kilo trekken, terwijl de mild-hybride 2008's het met 1.100 kilo trekgewicht moeten doen. Het gemiddeld verbruik is met 5,7 l/100 kilometer dan weer minder indrukwekkend dan dat van z'n geëlektrificeerde broertjes (4,9-5,0 l/100 km).

De Peugeot 2008 Turbo 100 is er als Style vanaf €34.920. Daarmee is het de goedkoopste 2008 die er is. De Peugeot 2008 met deze aandrijflijn is er ook als Business (€35.620) en als Allure (€36.670). Bij gelijke uitvoering is de 110 pk sterke mild-hybride Peugeot 2008 een relatief verwaarloosbare €720 duurder.