Ben je helemaal lyrisch over de nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie, maar is hij je toch echt net te krap? Dan is er een oplossing, al vind je die niet in Nederland en zelfs niet in Europa.

De nog piepjonge elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie is een 4,85 meter lange SUV met een wielbasis van 2,97 meter. Krap lijkt de SUV geenszins, maar wie vaak passagiers met benen als stelten achterin de auto heeft, zal misschien naar een ander model moeten uitwijken. In China heeft Mercedes-Benz de oplossing. Daar komt de GLC met EQ-technologie namelijk met een maatje meer op de markt. Dit is de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie L.

De elektrische GLC in maatje L is nog niet officieel onthuld. AutoWeek heeft de eerste foto's en informatie van het model opgesnord uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. De GLC L is 4,95 meter lang en is daarmee 10 centimeter langer dan het origineel. De wielbasis bedraagt 3,03 meter. Dat betekent dat hij 6 centimeter extra tussen de voor en achteras heeft. Al die extra centimeters komen volledig ten goede aan de passagiers achterin.

In Europa kennen we de elektrische GLC enkel nog als 489 pk sterke GLC 400 4Matic. De verlengde Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie debuteert in China als GLC 350 4Matic. Die heeft op de achteras een 408 pk sterke elektromotor, het voorste exemplaar levert 222 pk. Een gecombineerd vermogen is nog niet bekend. Naar Europa komt deze verlengde GLC niet.