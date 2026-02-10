Het is zover: Mercedes-AMG GLC 53 heeft zescilinder

De Mercedes-Benz C-klasse en GLC zijn er tot nu toe louter met viercilinders, maar daar komt verandering in. Het begint met deze gloednieuwe Mercedes-AMG GLC 53, die trouwens wel een klap minder vermogen heeft dan de ‘oude’ AMG.

Er is al heel wat gezegd over de keuzes die AMG heeft gemaakt bij de middelgrote modellen met een ‘C’ in de naam. In plaats van lompe brulbakken met een dikke V8 zijn dat nu immers moderne en toch wat sfeerloze apparaten met een viercilinder en een reeks elektromotoren onder de kap. Dan helpt er geen 680 pk meer aan: dit wil de klassieke AMG-liefhebber gewoon niet. Mercedes zocht dus een andere oplossing en heeft die gevonden in de vorm van de aandrijflijn van de Mercedes-AMG CLE 53. Dat is geen V8, maar wel een zescilinder in lijn met een nog altijd niet onaardige 449 pk. Dat laatste blijkt ook precies het vermogen van de nieuwe Mercedes-AMG GLC 53. De drieliter turbomotor heeft bovendien 600 Nm in huis, of in overboost zelfs 640 Nm. De motor wordt opgejaagd door een turbo, een elektrische compressor en een 48V-mild-hybrid-hulpje en is gekoppeld aan een Speedshift-automaat met negen verzetten.

De cijfers zijn best indrukwekkend, maar kunnen niet in de schaduw staan van het bizarre vermogen van de plug-in hybride GLC 63 E-Performance. De Mercedes-AMG GLC 53 sprint in 4,2 seconden van 0 naar 100, 0,7 seconden langzamer dan de 63.

Opvallend gegeven voor zo’n sportieveling: de GLC 53 mag 2.400 kg trekken, tegen 1.800 voor de 63. Uit het feit dat Mercedes in het kader van dat trekgewicht naar de 63 verwijst met ‘voorganger’, leiden we af dat die 63 daadwerkelijk gaat verdwijnen. Officieel is dat nog niet bekend en staat de 63 nog gewoon in de prijslijst. Omdat de mildere Mercedes-AMG GLC 43 al eerder verdween, mikken we erop dat de 53 beide vervangt. Dit zal dan voor de GLC gelden, maar ook voor de C-klasse. Wil je graag de ruimte van die laatste, maar het gewicht en de omvang van de eerste? Dan heeft Mercedes de perfecte oplossing: de Mercedes-AMG GLC is er ook als GLC Coupé.