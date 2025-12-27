De prijs voor beste innovatie op het gebied van elektrische auto's gaat dit jaar naar ... de Mercedes CLA. Roy zag hem voor de onthulling en Marc reed hem als eerste. Wat maakt deze auto zo goed?

Aan boord van een Mercedes CLA blikken Roy en Marc terug op afgelopen jaar. Wat maakt deze auto zo goed? Wat is het onderscheid met andere elektrische auto's en zijn de Chinezen niet al veel verder? Roy kon de auto begin dit jaar bekijken en Marc reed hem deze zomer voor het eerst. Daarnaast was Marc te gast bij Ferrari en ondanks zijn 25 jaar dienst maakte dat opnieuw extreme indruk.