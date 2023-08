Eerste nieuwe BMW M5 Touring sinds 2007

Voor het eerst in 16 jaar komt de nieuwe BMW M5 er niet alleen als sedan, maar ook als Touring. BMW brengt de M5 Touring terug en op deze set spionagefoto's is die plug-in hybride spierbundel voor het eerst in het echt te zien. En nog op de Nürburgring ook!

Net als eerder is de Mercedes-AMG E 63 er straks weer als sedan én als Estate. Rivaal Audi RS6 is er op zijn beurt alleen als Avant. En de BMW M5? Die is er sinds de introductie van de zesde generatie 5-serie in 2010 enkel nog als sedan. Inderdaad, de in 2007 tijdens de Life Cycle Impulse geïntroduceerde M5 Touring met machtige 5.0-V10 was de allerlaatste M5 Touring die BMW maakte, maar niet lang meer. In juni kondigde BMW namelijk de komst aan van een splinternieuwe M5 Touring. Op deze op de Nürburgring-Nordschleife geschoten foto's is die beresterke station voor het eerst in actie te zien.

BMW heeft de M Touring-smaak te pakken. Voor het eerst in de M3-geschiedenis levert het merk nu namelijk een échte M3 Touring en het geeft de heren en dames van zijn M-afdeling toestemming om ook van de M5 van de nieuwe generatie 5-serie naast een sedan ook een Touring te maken.

Plug-in hybride kiloknaller

De nieuwe BMW M5 Touring krijgt – net als de nog te onthullen sedanversie – een plug-in hybride aandrijflijn. Ook dat is een noviteit in M5-land. Het is nog even de vraag hoe die aandrijflijn er exact uit komt te zien. De M5 van de vorige generatie 5-serie was al 600 pk sterk en de Competition- en CS-versies gingen daar met achtereenvolgens 625 pk en 635 pk nog even overheen. De 475 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn van de XM 50e is duidelijk niet potent genoeg. De simpelweg 'XM' geheten variant van de BMW XM heeft een 635 pk krachtige plug-in hybride aandrijflijn en de stekkerhardware van de XM Label Red brengt zelfs 748 pk naar het asfalt. Kijk niet gek op als die laatste aandrijflijn ook een plekje in de M5 krijgt. Inderdaad: veel meer vermogen dan de vorige M5, maar het accupakket en de elektromotor brengen dan ook extra kilo's met zich mee.