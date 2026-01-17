Zo mooi was autojaar 2016

2016 is weer helemaal trending. We laten ons meeslepen door nostalgie en blikken terug op dit bijzondere autojaar. Een jaar waarin de Volkswagen Golf de bestverkochte auto van Nederland was, een liter benzine zo’n €1,50 kostte en Max Verstappen ook nog zijn eerste Grand Prix won.

De geboorte van de Tesla Model 3

Tesla was al lang en breed bekend in 2016. De Model S reed namelijk al rond op de Nederlandse wegen en de Model X was al geïntroduceerd. In 2015 reed de X al rond in de VS, maar pas in oktober 2016 werden de eerste exemplaren geleverd aan hun Nederlandse eigenaren.

Daarmee had Tesla een forse cross-over en een luxe sedan in het gamma, maar wat het merk nog miste was een kleiner, betaalbaarder model. Dat werd in het voorjaar van 2016 in de vorm van de Model 3 gepresenteerd. De auto is tien jaar na dato nog altijd erg relevant, deels doordat-ie nog steeds wordt vernieuwd, maar de al bij €13.000 beginnende occasionprijzen maken het ook een verkooptopper op de tweedehandsmarkt.

Cross-over is wat de klok slaat

Ook Audi introduceerde in 2016 een auto die net als de Tesla nu nog altijd in de configurator staat. Op de autosalon in Genève introduceerde het Duitse merk namelijk de Audi Q2. Tijdens de eerste rijtest in datzelfde jaar werd geconcludeerd dat de Audi het moet hebben van zijn prettige besturing en frisse uiterlijk. Voor een gloednieuwe Audi Q2 betaal je op dit moment minimaal €42.590, maar op AutoWeeks occasionplatform beginnen de prijzen al rond de €12.000.

Audi was zeker niet het enige merk dat inzag dat hoge auto’s goed zouden gaan verkopen. Zo kwamen in 2016 ook de Toyota C-HR en de Kia Niro in de showroom te staan. Inmiddels zijn we al een modelgeneratie verder, maar dat betekent niet dat we de eerste generatie C-HR en Niro kunnen vergeten. Met een vanafprijs van respectievelijk €14.000 en €10.000 zijn het namelijk interessanteoccasions.

Ook merken waarvan je het aanvankelijk niet had verwacht kwamen met cross-overs en SUV’s op de proppen. Zo maakte Alfa Romeo kenbaar dat de Stelvio in de pijplijn zat. De landgenoten bij Maserati brachten de Levante op de markt. Ook Bentley zwichtte voor de hoge instap. In 2016 werden de eerste Bentley Bentayga’s verkocht.

Meer van Genève

De Audi Q2 was zeker niet het enige nieuwtje dat de salon voortbracht. Zo werd er ook de vierde generatie van de Renault Scénic gepresenteerd. De laatste Scénic die een verbrandingsmotor in het vooronder had liggen. Op zoek naar zo’n exemplaar? Het occasionaanbod op Autoweek.nl is divers, dus er zit vast wat tussen.

Verder zagen we de introductie van de Alfa Romeo Giulia,Fiat Tipo, Jeep Compass, Kia Niro (Hybrid) en de Seat Ateca, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook in de exclusieve hoek was er nieuws. Zo zagen we voor het eerst de Bugatti Chiron, Ferrari GTC4 lusso en de Aston Martin DB11.

Grote luxe stations gelanceerd

Ook in Gothenburg zat men niet stil. Volvo lanceerde in februari 2016, de al eerder via een schaalmodel gelekte opvolger van de V70: de Volvo V90.BMW liet ons namelijk officieel kennismaken met de 5-serie (G30/G31) die als Touring pas in 2017 op de markt kwam, maar wel een rechtstreekse concurrent voor Volvo’s V90 was. De Zweed had een vanafprijs van €48.315, terwijl je voor een 5-serie Touring minimaal €60.563 kwijt was. Als occasion zijn ze een stuk betaalbaarder. De prijzen voor een tweedehands 5-serie en Volvo V90 occasions beginnen bij de €15.000.

Elektrische auto’s voor de massa

We hebben het al over nieuwe Tesla’s gehad, maar vergeet ook de andere EV’s niet. Want 2016 wordt gekenmerkt door de introductie van de betaalbare en bruikbare elektrische auto. Zo werd de Opel Ampera-e geïntroduceerd en deed de Hyundai Ioniq zijn intrede. De Ioniq kwam er als HEV, plug-in hybride en als volledig elektrische auto. Tweedehands zijn deze modellen al helemaal betaalbaar. Zo heb je al een Ioniq voor zo’n €9.000 en een Ampera-e voor ongeveer €12.000. Ook kwamen er nieuwe versies van de Nissan Leaf en Renault Zoe op de markt. Volkswagen, dat in 2016 nog op de dieselgate-blaren zat, toonde zijn milieuvriendelijke intenties. De Wolfsburgers introduceerden namelijk de elektrische ID Concept.

In 2016 werden er slechts 3.988 elektrische auto’s verkocht. In het jaar 2025 lag dat aantal op 156.139 voor volledig elektrische auto’s, blijkt uit cijfers van de RAI en Bovag. Aan de hoge bijtelling heeft dat niet gelegen. Die was namelijk maar 4 procent voor volledig elektrische auto’s.

Afscheid nemen

In 2016 moesten we helaas ook afscheid nemen. Zo verloor de Amerikaanse automobilist Toyota’s jongerenmerk Scion. Tevens waren er meerdere modellen die geen opvolger kregen, waaronder de Volkswagen Phaeton en Dodge Viper.

Verkoopstatistieken

Volkswagen was, ondanks het dieselschandaal, het best verkopende automerk van 2016. Op de occasionmarkt waren de Duitsers ook koploper. De Volkswagen Golf verkocht daar het best. In totaal werden er 382.825 auto’s verkocht. Dat was een daling van zo’n 15 procent ten opzichte van 2015.

Het is natuurlijk onmogelijk om een heel jaar in een bericht te vatten. Laat daarom zeker in de reacties weten hoe jij terugkijkt op autojaar 2016!